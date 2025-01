Ćao, ja sam bivši muž vaše mame: Nakon 20 godina sreli se JK i Bojan Karić

Bojan Karić u septembru 2004. oženio se Jelenom Karleušom, ali su posle samo tri meseca odlučili da se razvedu.

Razlog je, kako su navodili tabloidi, bila njena vanbračna avantura, međutim, pevačica je sve odmah demantovala. Pričalo se i da se udala iz koristi, što je takođe negirala.

− Nije bilo predbračnog ugovora jer nije bilo ni razloga. Nemam ništa na svoje ime. Sve se vodi na mog oca i stričeve. Dovoljno je što primam veliku platu, lepo živim i imam za sve što je potrebno.

- Žena koja se uda za mene, da bi dobila kuću od mog oca, mora malo da bude u braku sa mnom, da rodi bar dvoje dece. To je logično, tako sam vaspitan. Ne može posle tri dana da dobije kuću i ode. Ako je sa mnom, ima zaista sve. Jelena je imala i ranije, a sama može da zaradi mnogo, tako da se to pitanje nije postavljalo. Ata Images

Bivši supružnici sreli su se nedavno, posle punih 20 godina koliko ima otkako su se razveli, otkrila je pop zvezda.

- Kad smo već kod Karića, nedavno sam srela bivšeg muža, Bojana, pre susreta sa Bogoljubom. Bila sam sa decom u avionu, posle 20 godina sam srela Bojana.

Ne znam sa kim je bio. Nas tri smo sedele, on nam je prišao, pružio je ruku Atini i Niki i rekao: 'Ćao, ja sam Bojan i ja sam bivši muž od vaše mame.' One su se šokirale, pošto im nikada nisam pominjala. (smeh) Ali, Duško im je par puta pokazao sliku njegovu - rekla je Jelena za Telegraf. Instagram/karleusastar

- To je bio jako interesantan razgovor, dala sam mu do znanja da pazi šta govori, pošto one ne znaju ništa, a on se začudio. Kad se okrenuo i otišao, Nika me je pitala: 'Mama, je l' to onaj jako bogat?'. (smeh) Ja sam joj odgovorila da nije bitno da li je neko bogat ili ne, nego da je bivši! (smeh) - istakla je Karleuša.