Ovde radi sin Dragane Katić: Sve češće čujem "jeste li vi Bojanova mama?"

Dragana Katić je, nekoliko dana posle žurke iznenađenja, koju su joj za rođendan organizovali sinovi Boban i Bojan, dala ekskluzivan intervju za novi HELLO! u kojem se osvrnula na neke od najvažnijih momenata koji su obeležili njen život. HELLO!

Harizmatična voditeljka sve velike želje sebi je ostvarila, ali se veoma raduje proširenju porodice. Na pitanje, koju vest bi volela da podelimo u intervjuu povodom njenog 61. rođendana, voditeljka je odgovorila:

- Da smo svi na okupu, srećni, zdravi i bezbrižni. I, možda, da slavimo to što ću postati baka. To bi me oplemenilo i jako obradovalo, ali videćemo šta nam život sprema.

Dragana Katić ponosna je majka dva sina. Boban, koji je završio arhitekturu, živi u Berlinu, dok je Bojan završio Fakultet političkih nauka.

- Najponosnija sam na njihovo bezuslovno poštenje, na njihovu čistotu, obrazovanje, otvorenost prema svetu i ljudima. Imaju prijatelje iz svih krajeva, posebno Boban koji živi u Berlinu. Presrećna sam kad odem kod njega i vidim te divne mlade, pametne i obrazovane ljude sa kojima se druži. Ponosna sam na odgovornost koju moja deca imaju prema životu, poslu, prijateljima. Sebe ću staviti na poslednje mesto, iako sam njima na prvom.

Dragana je otkrila u kojoj meri je sin, po obrazovanju arhitekta, zaslužan za uređenje njenog doma koji svi hvale.

- Kada sam odlučila da renoviram dnevni boravak, Boban je pitao "možeš li to meni da prepustiš". U to vreme tek je diplomirao. Rekla sam mu samo koje boje želim i on je sve preuzeo na sebe. Projektovao je biblioteku, birao komade nameštaja, napravio je raspored... Naravno, imao je ideje i za ostatak stana, ali nisam mogla da ih finansijski ispratim. (smeh)

Drugi sin opredelio se za novinarstvo, ali nikada nije želeo da se eksponira uz majku.

- Sad je spremio master rad na Fakutetu političkih nauka. Opredelio se za novinarstvo ali radi u sferi šou-biznisa, marketinga, produkcije. Sreće ljude koje decenijama poznajem. U početku je bilo jesi li ti Draganin sin, a sada sve češće čujem jeste li vi Bojanova mama. I to je to, za mene nema veće sreće! Deci se nisam mešala ni u izbor vanškolskih aktivnosti, pogotovo ne u izbor fakulteta i zanimanja. Srce mi je puno što žive svoje snove.









