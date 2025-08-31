Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Udala se ćerka Uliksa Fehmiua i Snežane Bogdanović, Nika je kao anđeo

31/08/2025

Ćerka Uliksa Fehmiua i Snežane Bogdanović, Nika (29), udala se za svog dugodišnjeg partnera. Proslava je bila upriličena u romantičnom okruženju, a gosti su mogli da uživaju u toploj i radosnoj atmosferi.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci, a jedan posebno je privukao pažnju – trenutak iz automobila, kada su mladenci mašući kroz prozor pokazali koliko su srećni i zadovoljni.

Nika je zasenila sve svojom pojavom. Izabrala je elegantnu venčanicu koja je isticala njenu prirodnu lepotu, dok je kosu vezala u jednostavnu i sofisticiranu frizuru. Mladoženja se odlučio za sivu kombinaciju, u kojoj je izgledao otmeno i moderno.

Nika je inače završila studije za međunarodne odnose i ljudska prava i kasnije se okrenula filmskoj industriji - piše scenarije i režira kratke filmove u Njujorku. 

– Nika je svoj gazda i radi svoje filmove. Pokušavamo da joj damo prostor da se bavi čime god želi, ali kao i svi roditelji, mislimo da znamo najbolje – rekla je svojevremeno njena majka Snežana Bogdanović, koja je danas najsrećnija majka. 

