Udala se ćerka Uliksa Fehmiua i Snežane Bogdanović, Nika je kao anđeo

Ćerka Uliksa Fehmiua i Snežane Bogdanović, Nika (29), udala se za svog dugodišnjeg partnera. Proslava je bila upriličena u romantičnom okruženju, a gosti su mogli da uživaju u toploj i radosnoj atmosferi.
Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci, a jedan posebno je privukao pažnju – trenutak iz automobila, kada su mladenci mašući kroz prozor pokazali koliko su srećni i zadovoljni.
Nika je zasenila sve svojom pojavom. Izabrala je elegantnu venčanicu koja je isticala njenu prirodnu lepotu, dok je kosu vezala u jednostavnu i sofisticiranu frizuru. Mladoženja se odlučio za sivu kombinaciju, u kojoj je izgledao otmeno i moderno.
Nika je inače završila studije za međunarodne odnose i ljudska prava i kasnije se okrenula filmskoj industriji - piše scenarije i režira kratke filmove u Njujorku.
– Nika je svoj gazda i radi svoje filmove. Pokušavamo da joj damo prostor da se bavi čime god želi, ali kao i svi roditelji, mislimo da znamo najbolje – rekla je svojevremeno njena majka Snežana Bogdanović, koja je danas najsrećnija majka.
