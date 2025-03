Suzana Jovanović prima infuzije, pala u krevet... Prodaja kuće na Bežanijskoj kosi sve uznemirila

Suzana Jovanović prve dane proleća provodi sa porodicom, vidno slomljena i umorna od tuge i bola bez svog voljenog Saše.

Mikica Gačić, harmonikaš i porodični prijatelj Saše Popovića i Suzane Jovanović, otkrio je da je udovica kreativnog direktora Granda jako loše. Antonio Ahel ATA Images

Mikica je za Informer otkrio da se čuo sa Suzanom, koja je zbog stresa i narušenog zdravstvenog stanja, nakon smrti supruga, završila na infuziji.

- Čuo sam se sa Suzanom, sve ju je stiglo, prima neke infuzije i neka prehlada ju je uhvatila... Cela ta situacija koja se izdešavala, treba čovek to da iznese i izdrži, nije od kamena. I ćerka Aleksandra isto, tuga je velika - rekao je Mikica Gačić za Informer.

Harmonikaš je prokomentarisao i vesti o tome da Suzana Jovanović prodaje porodičnu kuću na Bežanijskoj kosi.

- Ne znam za to, stvarno ne znam. Ali ne verujem da je to istina, ne mogu ništa da kažem - rekao je on, a na pitanje da li je istina da rasprodaje Sašine automobile, o čemu se takođe pisalo, odgovorio je:

- Ne znam za automobile, nisam pričao sa njom o tome. Ivan Vučićević

Porodična kuća Popovića luksuzno izgleda spolja, ali i iznutra. Saša i Suzana vodili su računa o svakom detalju, a posebno je impresivan kutak u kojem se nalazi beli klavir na kojem Saša često zna i da zasvira.

Velelepna kuća direktora Granda svakako odiše prostranošću, a u dnevnoj sobi preovladava skupoceni beli nameštaj, klavir, šank, mnogo umetnina i porodičnih fotografija.

U dvorištu pored velike kuće, imaju još jednu manju pomoćnu. Zeleni vrt u kome uživa njihova porodica lepo je sređen, te imaju i zelenu stazu do ulaza u dom, kao i prostranu terasu, dok je okolo svuda zelenilo. M.M. ATA Images