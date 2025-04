Suzana Jovanović prodaje Sašinu vilu vrednu 2 miliona? Evo gde se seli

Suzana Jovanović mnogo je teško podnela Sašinu smrt i još uvek ne može da shvati da ga više nema. Kako tvrde njihovi bliski prijatelji, ona mnogo pati što je ostala sama sa njihovom ćerkom Aleksandrom u velikoj kući u kojoj je sve podseća na Sašu. Ivan Vučićević

Kako "Svet" saznaje, nekoliko meseci pre Sašine smrti, on i Suzana su pričali o eventualnoj prodaji kuće ako se njemu nešto desi i on je tada savetovao da bi trebalo da proda kuću jer je njena vrednost skoro 2 miliona evra. Suzana o tome nije htela ni da priča sa njim, ali je Saša bio uporan jer je znao da je njegovo zdravstveno stanje neizvesno.

Tada je Suzani rekao da bi bilo pametno proda kuću i da kupi veliki dupleks u zgradi preko puta gde su već pazarili nekretnine za sina Danijela i ćerku Aleksandru. Kako je zgrada još uvek u izgradnji, ćerka i dalje živi u kući sa Suzanom, pa je i nju pitala šta misli o toj ideji, ali je Aleksandra još slomljena od tuge i bola da bi mogla da razmišlja o takvim stvarima.

- Suzana ovih dana intenzivno razmišlja o tome što su pričali ona i Saša, on joj je tada rekao da ako se njemu nešto dogodi ona će ostati sama u toj kući. Na sve to, troškovi održavanja su veliki, oni imaju i baštovana i spremačicu i čuvara i to sve košta. Ivan Vučićević

Ona će naslediti Saletovu penziju koja je bila oko 100.000 dinara, ali kada se to umanji kako zakon nalaže, njoj neće ostati ni 70.000 dinara čime može da pokrije samo troškove za spremačicu. Imalo je smisla kada su živeli svi porodično u toj kući, ali kada se Aleksandra odseli Suzana ostaje sama i za nju je to baš veliki prostor za održavanje.

Opet, lomi se oko svega jer je tu sve podseća na Sašu. Pričala je sa prijateljima, konsultovala se, pa će videti u narednom periodu šta će. Najverovatnije da će kuću staviti na prodaju i po prvoj proceni njena cena će biti nešto manje od 2 miliona evra. Možda Suzana bude i spustila malo cenu kako bi je brže prodala. Pošto su deci kupili stanove i lokale odmah preko puta kuće u kompleksu koji se još gradi, Suzana bi i sebi uzela veliki stan u toj zgradi.

Ne želi da menja kraj, ai deca su joj tu, pa tako neće biti usamljena. Još je sve sveže, porodica i dalje ne zna šta ih je snašlo. Svi je podržavaju i smatraju da je najbolje da proda kuću, ali je ona izričita da prvih godinu dana neće da se seli odatle, a posle će videti", priča za Svet blizak prijatelj porodice Popović.

Inače, Saša je pre godinu dana izjavio kako je obezbedio decu i da im je kupio stanove blizu kuće kako bi mogli da ga obilaze.

- Suzana i ja živimo u kući, ćerki i sinu kupili smo stanove, lokale, garažna mesta i obezbe- dili smo ih. Pošto sam ja penzioner da mogu da me obilaze pod stare dane. Bitno je da bu- demo blizu - izjavio je tada Saša, ali nažalost, nije uspeo dugo da uživa u penzionerskim danima.

Antonio Ahel/ATA Images