Sa sinom često prošetam Knez Mihailovom: Tamara Vučić otkrila detalje iz privatnog života, a evo zašto 1. januara nije bila sa suprugom

Tamara Vučić jedna je od najvrednijih prvih dama. Pokrenula je brojne humanitarne akcije s kojima obilazi celu zemlju, posećuje gradska dešavanja, a redovno dolazi i na posao, u svoju kancelariju u Ministarstvu spoljnih poslova. Tu je, naravno, i porodica kojoj je veoma posvećena. U novogodišnjem intervjuu za Blic supruga predsednika Srbije otkrila je koliko porodični život trpi zbog njihovog posla.

Mirko Tabašević

‒ Svakako da trpi, bilo bi besmisleno da tvrdim drugačije. Kada mi ljudi, kao kroz šalu, kažu kako bi uradili to i to kada bi bili na mestu predsednika, iskreno im kažem da ne bi poželeli da su na njegovom mestu. Mnogo je žrtvovanja, mnogo odricanja. Daću vam primer, možda banalan, ali to je život: 1. januar je dan za odmor, zar ne? Za mene da, svakako, za porodicu, decu, da. Za Aleksandra? Ne.

Često voli da se prošeta gradom, sama ili sa sinom Vukanom, i da uživa. Ali, kada je njen suprug u pitanju, tako opuštena avantura bila bi − misaona imenica.

− Aleksandar ne može da prošeta bilo gde u Srbiji ili van granica naše zemlje a da ga neko ne zaustavi ili traži da se slika sa njim... Ali, to je deo njegove svakodnevice i znak da ga ljudi vole.

Božić je, ističe prva dama, njen omiljeni praznik jer je „intiman i topao‟.

− Božić uvek provodim u Srbiji, u krugu porodice. Posebno je jutro kada zamiriše česnica, to je prilika da se pomisli dobro i odluči dobro.