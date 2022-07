Sin Aleksandra i Tamare Vučić proslavio peti rođendan, prva dama preplavljena emocijama: Vukan je jedno pametno i tvrdoglavo dete

Vukan Vučić proslavio peti rođendan

Sa Tamarom Vučić sreli smo se pre nego što je glavni grad zahvatio prvi toplotni talas. Tom prilikom, suprga predsednika Srbije otkrila nam je svoju viziju savršenog odmora i pričala o planovima za leto, ali i o sinu Vukanu koji je 9. juna proslavio peti rođendan. Zajedno se, kaže uz osmeh, pripremaju i za školu, iako ih to čeka tek naredne godine.

‒ Znate li šta je on odgovorio mojoj majci, a svojoj baki, na slično pitanje jednom prilikom: “Vukan u školu? Neće skoro...” Bez šale, Vukan je predškolskog uzrasta i pred nama je izazov početka formalnog obrazovanja. Moram da priznam da tim povodom imam malu nelagodu u stomaku. Ali, sve je to tako prirodno i normalno. Važna i velika promena u njihovom životu, ali i u životu roditelja. Uvek kada me preplave emocije, duboko udahnem i pratim svoj osećaj. I, što je najvažnije, primenjujem jednostavan princip – korak po korak. Biće to sve kako treba. Vukan je jedno pametno i tvrdoglavo dete, pregovarački nastrojeno. (smeh)

Deci treba mnogo ljubavi, kaže Tamara. Uz nju se sve ostalo lako uči i stiče.

‒ I Aleksandar i ja pružamo sinu mnogo ljubavi i pažnje. Pokazalo se da dete koje dobija više nežnosti u najranijem periodu kasnije u životu bude inteligentnije i otvorenije. Mi smo taj period produžili u beskonačno. (smeh)