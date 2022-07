Ekskluzivno za HELLO! Prva dama Tamara Vučić o porodici, sinu Vukanu i novim izazovima

Tamara Vučić za HELLO! Ekskluzivna ispovest prve dame

Leto je vreme za opuštene i vedre teme, pa je u takvoj atmosferi protekla i ekskluzivna priča sa suprugom predsednika Republike Srbije. Tamara Vučić, uspešna mlada žena, diplomata od karijere i neumorni filantrop, predstavlja nam se iz nekog drugog, “lifestyle” ugla, i otkriva sastojke svojih recepata za srećan život. Tako smo ovom prilikom saznali da je još od ranog detinjstva pasionirani planinar, da je veliki gurman, da se zajedno sa sinom polako priprema za njegov polazak u školu sledeće godine, ali i da je “ziheraš” kada je o modi reč, polju na kojem se tako savršeno snalazi. Počeli smo jednostavnim i aktuelnim pitanjem – kako će provesti letnji odmor.

‒ Volim aktivan odmor i uvek se trudim da baš tako planiram putovanja. Ovog leta prvi put želim da malo drugačije provedem nekoliko dana. Verovatno godine čine svoje. (smeh) Iskreno, osećam da mi treba pauza, utišan telefon, bez mejlova i vesti. Pretpostavljam da se većina ljudi tako oseća, posle svih izazova u poslednje dve godine. Nadam se da ćemo uspeti da izdvojimo nekoliko dana za porodično putovanje, uopšte nije važno gde. Planina, selo, volela bih i neko morsko okruženje, posebno zbog sina.

Kada je reč o izboru destinacije, šta ima prednost: more, planina ili nešto sasvim treće? Gde najviše uživate?

‒ Svakome prija da se bar nakratko izmesti, promeni okruženje, atmosferu. Volim toplo vreme, leto mi prija. Kada smo već kod aktivnog odmora, prošle godine sam se podsetila šta znači biti planinar i popela se na vrh Rtnja. Za nekoga je to možda lagani poduhvat, ali meni je bio važan jer me je podsetio na detinjstvo. Od rođenja sam član Planinarskog društva Gučevo iz Loznice, pod uticajem roditelja, pre svega oca. Ali, voda je, ipak, ta koja znači život i donosi neku vrstu mira.

Zaposleni ste u Ministarstvu spoljnih poslova, a istovremeno ste majka dečaka predškolskog uzrasta. Padaju li vam teško službena putovanja? S obzirom na prirodu posla, verujemo da nisu retka.

‒ Trudim se da ta putovanja budu što kraća i svakako ne suviše česta. I zaista, u poslednjih nekoliko meseci nisu. Pred svaki put najvažniji je odgovor na samo jedno Vukanovo pitanje: ,,Koliko noći spavam i ti dolaziš?”

S obzirom na to da ste mama, kako izgleda jedan vaš dan? Kako održavate ravnotežu između poslovnog i privatnog života?

‒ Nastojim da obaveze završavam u kontinuitetu u prvom delu dana, a posle se presvlačim u udobnu haljinu ili trenerku. Tada sam pravo dete sa svojim detetom.

Vaš sin Vukan u junu je napunio pet godina. Da li se polako zajedno s njim pripremate za školu?

‒ Znate li šta je on odgovorio mojoj majci, a svojoj baki, na slično pitanje jednom prilikom: “Vukan u školu? Neće skoro...” Bez šale, Vukan je predškolskog uzrasta i pred nama je izazov početka formalnog obrazovanja. Moram da priznam da tim povodom imam malu nelagodu u stomaku. Ali, sve je to tako prirodno i normalno. Važna i velika promena u njihovom životu, ali i u životu roditelja. Uvek kada me preplave emocije, duboko udahnem i pratim svoj osećaj. I, što je najvažnije, primenjujem jednostavan princip – korak po korak. Biće to sve kako treba... Vukan je jedno pametno i tvrdoglavo dete, pregovarački nastrojeno. (smeh)

Na čemu najviše insistirate u vaspitavanju i koje granice vaše dete ne sme da pređe?

‒ I Aleksandar i ja pružamo mu mnogo ljubavi i pažnje. Pokazalo se da dete koje dobija više nežnosti u najranijem periodu kasnije u životu bude inteligentnije i otvorenije. Mi smo taj period produžili u beskonačno. (smeh) Deci treba ljubavi, uz nju će sve ostalo lako naučiti i steći.

