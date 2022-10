Bolna tajna čuvana 27 godina: Ceca pred svadbu IZGUBILA BEBU, Veljko začet vantelesnom oplodnjom

Ceca izgubila bebu, tajna čuvana tri decenije

Nova epizoda serijala “Ceca šou” donela je neke nepoznate detalje iz života Svetlane Cece Ražnatović. Folk zvezda je tom prilikom otkrila da je izgubila bebu mesec i po dana pre nego što se udala za Željka Ražnatovića Arkana 19. februara 1995. godine.

Privatna arhiva

- Željko i ja smo čekali bebu pre nego što smo se venčali. Svadbu smo zakazali za februar, a ja sam pre toga ostala u drugom stanju. U međuvremenu sam, nažalost, izgubila bebu – ispričala je velika muzička zvezda u svom dokumentarno-igranom programu.

Miloš Nadaždin

Uprkos velikom gubitku, Ceca i njen pokojni suprug nisu želeli da otkazuju venčanje.

- Dogovorili smo se da ne pomeramo datum svadbe, pa smo sudbonosno “da” izgovorili kada smo i planirali, 19. februara 1995. godine.

Privatna Arhiva

Podsetimo, Ceca je jednom prilikom ispričala da je imala problem da ostane u drugom stanju, kao i da je sina Veljka dobila zahvaljujući vantelesnoj oplodnji.

‒ I Željko i ja smo želeli decu. Bilo mi je 22 godine kad sam otkrila da imam problem da zatrudnim, pa sam otišla u bolnicu „Narodni front“ na vantelesnu oplodnju ‒ ispričala je pevačica svojevremeno.

Miloš Nadaždin

‒ On me je podržavao i učestvovao sa mnom u kompletnom programu, iako je bilo evidentno da problem nije bio do njega, jer je već imao sedmoro dece.