Sa samo 22 godine Ceca je saznala da ima problem da zatrudni: Ona joj je pomogla da dobije Veljka

Trudnoća Cece Ražnatović dugo je bila glavna tema u medijima

Sve češće se može čuti da mladi parovi imaju problem da dobiju potomstvo, zbog čega pribegavaju dugotrajnom lečenju, pa i vantelesnoj oplodnji. Uprkos tome što je medicina napredovala i „čini čuda“, vantelesna oplodnja je i dalje tema o kojoj se nerado govori u javnosti.

Privatna Arhiva

Trudnoća Cece Ražnatović došla je u pravo vreme

Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović nikada nije krila da je imala problem da ostane u drugom stanju, kao i da je sina Veljka dobila zahvaljujući ovom medicinskom dostignuću, koje je mnogim ljudima omogućilo da postanu roditelji.

‒ I Željko i ja smo želeli decu. Bilo mi je 22 godine kad sam otkrila da imam problem da zatrudnim, pa sam otišla u bolnicu „Narodni front“ na vantelesnu oplodnju ‒ ispričala je Ceca svojevremeno i istakla da je imala punu podršku od supruga.

Miloš Nadaždin

‒ On me je podržavao i učestvovao sa mnom u kompletnom programu, iako je bilo evidentno da problem nije bio do njega, jer je već imao sedmoro dece.

Pevačica je 1995. godine rodila sina Veljka, dok je ćerka Anastasija stigla na svet tri godine kasnije.