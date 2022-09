Vesna Radusinović posle dve decenije otkrila veliku istinu: Bila sam otimačica tuđih muževa, zagorčavale su mi život...

Vesna Radusinović, nakon što je celo leto provela na crnogorskom primorju, vratila se uobičajenom beogradskom ritmu. Poslednjih dana veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde sa pratiocima deli zanimljiva razmišljanja, a poslednje je posebno interesantno.

“Dragi moji svi!

Želela sam da vam pokažem kako sam izgledala kada sam počela da pišem... (ovo je korica knjige 'Muškarci su kao čokolada') i kada sam postala javna ličnost. Mediji me zaista nisu zlostavljali... naprotiv. Obožavali su me. No, neke jako uspesne i naizgled bezazlene i 'urbane' dame, već tada u ozbiljnim godinama, zagorčavale su mi život od jutra do sutra. Nazivale me zbog velikih grudi 'Imlek manekenkom' (a onda trkom do plastičara po moj broj poprsja)... Bila sam i 'krava sa teletom', otimačica tuđih muževa i šta sve ne...

Želim sada javno da im se zahvalim na tome jer sam već tada donela odluku da na taj način nikada neću govoriti i misliti o ženama... Postala sam bolji čovek i u dobroti nadmašila i samu sebe... Bol za koji su mislile da su mi nanele postao je zapravo najlepši dar... Jer sam postala pisac koga volite i u čijim se romanima prepoznajete. Život, taj stari kicoš sve nas je stavio na mesto kome pripadamo.

I one dame sa početka priče... i mene... tu gde jesam...

Živeli vi meni i srećni mi bili.

P.S. Ovo je za sve žene koje su zlostavljale druge žene bez razloga.”