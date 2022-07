Ekskluzivno za HELLO! Jelena Karleuša otvara vrata vile na Dedinju u kojoj će posle razvoda živeti sa ćerkama

Jelena Karleuša za HELLO! otvara vrata vile na Dedinju

Pre četiri godine Jelena Karleuša i Duško Tošić postali su vlasnici jednog od najlepših zdanja na Dedinju. Za vilu zavidne kvadrature i bogate istorije izdvojili su čitavo bogatstvo, ali nisu se odmah uselili jer su rešili da je “od glave do pete” urede po svojoj meri. Radovi na renoviranju tek nedavno su privedeni kraju: JK je strogo vodila računa o svakom detalju i centimetru, a vrlo dobro znamo da je perfekcionista do srži. No, rezultat je holivudski – kuća iz snova i oaza hedonizma koja odiše luksuzom, harmonijom i toplinom, uz nekoliko ekstravagantnih momenata.

Miloš Miletić

Ovih dana HELLO! slavi 15. rođendan. Prvi broj izdanja na srpskom jeziku izašao je u julu 2007, a naredne godine, otprilike u isto vreme, muzička zvezda se prvi put pojavila na našoj naslovnoj strani. Povod je bilo spektakularno venčanje. Četrnaestu godišnjicu braka obeležila je tiho, toliko tiho da su mnogi posumnjali da se nešto dešava. Sumnje su se obistinile. Samo nekoliko dana kasnije Jelena je zvaničnim saopštenjem potvrdila da se razvodi.

Život, međutim, ide dalje. Nastaviće ga sa ćerkama u porodičnom domu koji je upravo renovirala. Samo za HELLO! otvara vrata raskošne vile u elitnom delu Beograda i otkriva kom stilu je dala prednost prilikom uređivanja prostora.

Miloš Miletić

‒ Ova kuća i vrt u mediteranskom stilu poseduju nešto što sam tražila čitavog života, a to su savršena energija i apsolutni mir. Pogled na Košutnjak je nestvaran i prosto lekovit. Zvukovi grada se ne čuju, imate utisak da ste na moru jer tu je čak i miris smole koji dopire sa naših starih borova. Najlepši deo kuće je ogromna terasa koja gleda na vrt, bazen i zalazak sunca. Trudila sam se da sve bude u pastelnim, umirujućim tonovima. Ima dosta elemenata od drveta i mermera. Meni je protok energije vrlo bitan i sve radim po osećaju, pa je to bio slučaj i sa opremanjem životnog prostora. Izuzetno osećam kada neki zid, boja ili element prekidaju protok energije i svetla, pa se rukovodim isključivo time. Mene pomodarske stvari ne interesuju. Kuća se pravi prema onom ko u njoj treba da živi i bude srećan. Ovde ko god uđe oseti mir, spokoj i lepu energiju. Eto, taj stil preovladava.

Miloš Miletić

U vili ima dovoljno prostora da svaki član porodice može da napravi svoj mali svet. Imate li vi svoj mali svet?

‒ Da, kuća je ogromna i svako ima svoj sprat. Tek sam nedavno izbrojala da imamo deset kupatila jer u većinu i ne ulazim. Moja oaza je specijalno projektovan garderober od 250 kvadrata, koji ima i saunu, kupatilo, deo za odmaranje, vešernicu, stan za zaposlene. Po mojim željama i nacrtima napravila sam deo koji je meni bitan i zbog posla i zbog lične satisfakcije. Prostor ima adekvatno svetlo, ogledala, pametno i funkcionalno osmišljeno odlaganje mojih petsto pari cipela, tašni, garderobe... Da bi ljudi shvatili koliko je ozbiljno teško imati organizovan garderober ove veličine i kapaciteta, reći ću da jedna žena radi samo kao garderoberka. Ona mora da zna način na koji se šta kači, gde i sa čim, mora da razlikuje brendove, sezone i vintidž stvari od posebne vrednosti. Veliki sam kolekcionar visoke mode i dizajnerskih komada, a pošto sve to sakupljam skoro trideset godina, jasno je da je reč o ozbiljnoj kolekciji koja mi znači.

Nastavak intervjua pročitajte u novom broju magazina HELLO! koji je u prodaji od petka, 8. jula 2022. godine