Jedna vila, tri intrigantna para: Nećete verovati ko je pre Jelene i Duška živeo u njihovoj novoj kući

Kuća Jelene Karleuše ima bogatu istoriju

„Odvojena kupatila i toaleti, što više biti razdvojen sa suprugom da bi se malo poželeli, odvojeni novčanici i ono najbitnije, kao šlag na kraju – ljubav“. Ovako je svojevremeno Jelena Karleuša odgovorila na pitanje „šta sve povoljno utiče na brak“. Samo ona i Duško znaju da li ispunjavaju baš sve ove uslove, ali za većinu nema sumnje.

U vili na Dedinju, u kojoj su njih dvoje već dve godine, ima toliko prostora da svako može da ima „svoj mali svet“, a svi zajedno su, čak i kad su u dvorištu, zaklonjeni od pogleda znatiželjnika. Nije ni malo čudno što svaki kvadrat kuće odiše luksuzom, ali i ušuškanošću, jer su i prethodni vlasnici čuvali svoj mir.

U vili su, sve dok je nisu prodali, kad god su boravili u Beogradu živeli Snežana i Dragan Stojković Piksi. Selektor naše reprezentacije je potom kupio kuću na Dorćolu, a o kupoprodajnom dogovoru sa Duškom dugo se pričalo, tačnije nagađalo. Pominjalo se da je „ulaznica za raj na Dedinju“ koštala između dva i dva i po miliona evra. Nije teško pretposaviti da se na ideju o prodaji, odnosno kupovini vile prvi put govorilo u Kini, jer je Piksi bio trener, a Duško Tošić igrač kluba „Gvangdžou“. Instagram

No, to nije kraj priče. Kada bi zidovi te vile umeli da govore sasvim je sigurno da bi se od njihove „priče“ mogao napisati scenario za blokbaster. Pre no što su Snežana i Dragan Stojković postali vlasnici vile na Dedinju ona je pripadala Andriji Draškoviću i to baš u vreme ljubavi sa Elenom Karaman.