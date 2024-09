Atini i Niki nije bilo lako: Uglavnom sam od direktora i drugih roditelja saznavala da mi decu maltretiraju u školi

Jelena Karleuša ovih dana u centru je medijske pažnje, nakon što je objavljeno da je stavljena tačka na njen 16 godina dug brak sa Duškom Tošićem. Antonio Ahel, M.M/ATA Images

U saopštenju koje je izdala nakon potpisivanja sporazumnog razvoda pevačica je otkrila da sa bivšim suprugom neće ostati u prijateljskim odnosima, dok je on izjavio da bi voleo da, kada se strasti smire, normalno komuniciraju.

Starateljstvo nad ćerkama Atinom i Nikom pripalo je Jeleni, a otac će nesmetano moći da provodi vreme sa njima kad god poželi.

Gostujući u Jutarnjem programu TV Prva, Jelena Karleuša otkrila je kako su ćerke reagovale na sve što se u poslednje vreme dešavalo u njihovoj porodici.

- Imam veoma lepo vaspitane ćerke. To su dobre devojčice, odlične učenice. Nika se snima za TikTok, jako je duhovita i pametna, ali mama je to lepo vaspitala, i ne moram da brinem da će iskoristiti neku pogrešnu reč - pohvalila je muzička zvezda svoje devojčice na početku razgovora sa Irinom Vukotić.

Iskreno je priznala i to da su joj deca izuzetno skromna.

- Kad odemo u kupovinu, one okreću etiketu i pred prodavačicom govore: “Ovo je pljačka”. Brukaju me. Šalu na stranu, stvarno su preskromne. Ne znam od koga su to naučile pošto njihova mama, koja je Lav, kad su krpice u pitanju, nije skromna. Foto: Miloš Miletić

Iako vesti koje su do javnosti stizale iz njihove kuće nisu uvek bile za poželeti, Atina i Nika nikada nisu pitale majku za sve ružno što se dešavalo.

- Nikada nisu pokazale da znaju, da su videle, da su pročitale ili da su imale neku neprijatnost u školi. Uglavnom sam od direktora ili roditelja drugih učenika saznavala da mi maltretiraju decu.







- Nikada nisu htele da mi daju do znanja da moj posao utiče na njih i hvala im za to - poručila je Jelena Karleuša.