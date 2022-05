Opasna Anastasija: O bivšem sve najbolje, a o njegovoj novoj devojci ovako

Đorđe i Mila glavna tema u medijima

Posle raskida petogodišnje veze, Anastasija Ražnatović i Đorđe Kuljić krenuli su dalje. Za kratko vreme oboje su pronašli novu ljubav, ona fudbalera Nemanju Gudelja, on sestru bliske prijateljice svoje bivše devojke.

Boško Karanović

- Više puta sam rekla da mu želim sve najbolje i da ima pravo da bude s kim god želi, kao što i ja imam to pravo. Idemo dalje, to je potpuno normalno. Ko god da je u pitanju, zaista mu želim sreću, i to je sve što imam da kažem na tu temu – prokomentarisala je Anastasija novu vezu svog bivšeg dečka, ne pominjući mu ime.

Na pitanje da li će Kuljićeva veza uticati na njen odnos sa drugaricom, Anastasija kaže:

- Meni to zaista ne smeta, više nisam emotivno involvirana da bi bilo drugačije.