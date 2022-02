Ostaje sam u luksuznom stanu, od venčanja ništa: Anastasija i Đorđe raskinuli!

Anastasija i Đorđe raskinuli petogodišnju vezu

Još jedan raskid u porodici Ražnatović. Nije prošlo ni mesec dana otkako su Ceca i Bogdan Srejović stavili tačku na svoju ljubav, a isto je učinila i ćerka folk zvezde. Anastasija i Đorđe Kuljić više nisu zajedno, navodi se u zvaničnom saopštenju.

A bilo nam je sumnjivo to što je mlada pevačica otišla bez dečka na odmor u Dubai... Umesto Đorđa, društvo u Persijskom zalivu pravili su joj prijatelji, sa kojima se ludo provodila. Sad je jasno da je i ona, baš kao Ceca krajem januara, otišla u toplije krajeve da se „resetuje“ posle kraha ljubavne priče. Instagram

Anastasija i mladi biznismen toliko dugo su bili zajedno da su se negde iz daljine mogla čuti i svadbena zvona. Češće je boravila kod njega u Novom Sadu nego u Beogradu, a nedavno su se zajedno uselili u novi stan. No, nešto je krenulo po zlu... Kako se navodi, razlog raskid je razdvojenost, ali i druge u ovom momentu nepremostive razlike. Nije se umešala ni neka treća osoba - Anastasija i Đorđe su se krajnje prijateljski razišli. I to je sve, daljih izjava za javnost neće biti. U svakom slučaju, i Anastasija i Ceca ovu godinu su počele ‒ „singl and fabulous“.