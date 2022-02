Sin Niše Saveljića javno poslao poruku ocu, oglasili se i prijatelji: Pa šta ako je devojci od 25 godina uputio nekoliko poruka

Sin Niše Saveljića oglasio se posle velikog skandala

Još se priča o incidentu čiji su vinovnici bili Vlade Divac i Niša Saveljić. Proslavljeni košarkaš i bivši fudbaler krajem decembra su se obračunali u beogradskom restoranu jer je Saveljić, navodno, slao poruke Divčevoj ćerki Petri koje je ona protumačila kao „nabacivanje“. Nekad veliki prijatelji zbog toga su se posvađali „na krv i nož“. I dok „navijači“ koji su na strani čuvenog košarkaša iskazuju puno razumevanje za njegov potez, jer je kao pravi otac stao u zaštitu svog deteta, ima i onih koji smatraju da je sve preterano i da je priča bez potrebe otišla predaleko.

Među prvima se oglasio Nikolas, sin Niše Saveljića koji živi u Americi. Posle skandala, na Instagramu je napisao: „Ko si ti nije na drugima da odlučuju“. Uz poruku, verovatno ocu, dodao je simbol mira, emotikon golubice koja nosi maslinovu grančicu.

Podršku dugogodišnjem prijatelju pružila je i Goga Grubješić, nekadašnja menadžerka grupe „Montenigersi“. Član tog popularnog dueta bio je Nišin rođeni brat Nebojša Nebo Saveljić, koji je oktobra 1999. godine stradao u teškoj saobraćanoj nesreći.

„Ovo je moj prijatelj Niša Saveljić. U zdravom telu, zdrav duh. U njegovom slučaju to je sto odsto istina. Poznajem ga više od dvadeset godina. Od trenutka kad je izgubio brata do danas. Ne može NIKO tako sjajnog čoveka i sportistu oslovljavati sa 'manijak', to je nedopustivo. Ako je devojci od 25 godina preko 'Instagrama' uputio nekoliko pristojnih poruka, pa šta je tu toliko dramatično?! Čemu tolika hajka, zar sve mora biti medijski spin? Sigurno ni sam Divac ne uživa u cirkusu koji se nepotrebno pravi. Nisam jedina koja poznajem divnog roditelja, prijatelja i jednog od najpoželjnijih muškarca sa ovih naših prostora, Nišu Saveljića“, napisala je Goga na Instagramu.