Porodica Divac ovom srpskom moćniku jednu stvar nikada neće zaboraviti: Zahvaljujući njemu uspeli smo da usvojimo ćerku

Porodica Divac usvojila je ćerku zahvaljujući čuvenom političaru

Petra Divac nedavno je sa roditeljima i njihovom Fondacijom Divac pokrenula projekat „Usvojeni za usvojene“, namenjen usvojenim mladim ljudima između 18 i trideset godina na teritoriji Beograda i okoline, u okviru koga će biti realizovani specijalni programi za razmenu iskustava i grupe podrške.

Proslavljeni košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Ana za sobom su ostavili bezbroj dobrih dela i nastavljaju sa svojim humanitarnim misijama, a jedna od najlepših svakako je bila odluka da nekom detetu pruže topli dom.

− To nije bila humanost, već ljubav. Uvek sam gledala samo jednu stvar – koliko sam bila srećna jer sam dobila dete. Mislim da ne postoji ništa lepše što mi se dogodilo u životu. Nikada to nisam posmatrala kao da sam ja nekome pomogla, već da sam ja ta koja je nešto lepo dobila na dar. Bezgranično sam zahvalna njenim biološkim roditeljima koji nisu abortirali, već su prošli kroz takvu teškoću da moraju da daju dete na usvajanje. To je prava roditeljska ljubav, kada ne možete da se brinete o svom detetu, ali smognete snage da ga date nekome ko može – objasnila je Ana Divac jednom prilikom za Story.

Interesantno je da je poznatom paru pokojni Milutin Mrkonjić pomogao u procesu usvajanja, o čemu je i Vlade pričao na komemoraciji, dok se u suzama opraštao od uglednog političara.

− Mrka i ja smo bili na dve suprotne političke strane. Naši stavovi su se drastično razlikovali, ja sam želeo i radio sve što je bilo u mojoj moći da njegova partija izgubi i ode sa vlasti. Vreme i prostor u kome smo živeli izgleda kao da smo bili najveći neprijatelji, a nismo. Bilo smo prijatelji. Sve drugo smo imali zajedničko, ljubav prema zemlji, vrednosti i lojalnost. Mrka je bio lojalan. I kada je bio na vrhu i na dnu. Vrlo retka sudbina, ali život nas je naučio – ono što je vredno je jako retko. Na vrhuncu moći koristio je priliku da pomaže ljudima. Zahvaljujući njemu uspeli smo da usvojimo ćerku. Mrka je uspeo da nas spoji sa njom i nikada mu to nećemo zaboraviti.

Kada su se neki zapitali kakve veze ima Mrka sa usvajanjem deteta, Ana je na Tviteru odgovorila:

“Sve smo testove prošli. Sve! Ali nam nisu dali iz političkih razloga, jer je moj muž stao na stranu studenata i godinama trpeo posledice zbog toga. A Mrka je imao veze jer se usprotivio tadašnjoj političkoj moći, iako to nije bilo lako i bez posledica. Uradio je ono što ne znam nikoga da je smeo iz bilo koje političke opcije. Ono za šta svi u Srbiji pričaju da se bore.”