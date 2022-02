Prvo obraćanje posle velikog skandala: Ćerka Vlada Divca poslala jasnu poruku ovom muškarcu

Ćerka Vlada Divca oglasila se posle incidenta

Burne su reakcije na vest koja je sinoć obišla region – da se Vlade Divac obračunao sa Nišom Saveljićem jer se bivši fudbaler navodno nabacivao njegovoj ćerki Petri. Do incidenta je došlo još krajem decembra, ali je tek sada priča dospela do beogradskih medija. Podigli su se čitavi oblaci prašine, a ako je suditi po reakcijama „navijača“ sa strane, većina je na strani oca kome je njegovo dete na prvom mestu, pa su mu, između ostalog, neki poručili i „ruke ti se pozlatile“.

Petra Divac je usvojena ćerka slavnog košarkaša, koji sa suprugom Anom ima još dva sina. Kako otkriva njen nalog na Instagramu, više od godinu dana je srećno zaljubljena u naočitog momka njenih godina (čisto da pomenemo, Saveljić je tri decenije stariji).

Ćerka Vlada Divca poslala jasnu poruku

On se zove Mihajlo Veruović, poreklom je iz Prijepolja, isto kao Vlade, a u jeku skandala prvo se njemu obratila preko društvenih mreža. Posle zajedničke fotografije i kratkog „Volim te!“, na InstaStoriju mu je poručila: „Trebaš mi live, a ne online“. Mihajlo je odgovorio poljupcima.

Njih dvoje često poziraju zagrljeni, putuju zajedno i evidentno je da su zaljubljeni do ušiju, a i preko njih. U objavi novijeg datuma Petra je to potvrdila uz stihove jednog hita Bijonse, „Dangerously in Love“: „I am in love with you, you set me free... I can't do this thing called life without you here with me, 'cause I'm dangerously in love with you, I'll never leave.“

