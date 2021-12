Kris Not otkrio pravu istinu koja stoji iza Zverkine sudbine: Evo zašto Keri nije zvala hitnu pomoć

Smrt zverke šokirala je fanove serije Seks i grad

Okoreli fanovi serije „Seks i grad“ nisu krili suze kada je već u prvoj epizodi dugo očekivanog nastavka „I tek tako...“ čuveni Zverka na veoma bolan način napustio priču. Keri Bredšo, u cipelama u kojima mu je izgovorila sudbonosno „da“, pronalazi ljubav svog života pod tušem. Infarkt je bio jači. Izdahnuo je u naručju voljene supruge.

Neki kažu da se Zverkina sudbina mogla izbeći, a vatreni obožavatelj kultne serije, slavni komičar i glumac Džon Hil postavio je logično pitanje: Ali zašto Keri nije odmah nazvala hitnu?!

E! News je za mišljenje upitao kardiologa koji je odgovorio:

‒ Zverka bi verovatno umro bez obzira na to da li je Keri pozvala hitnu ili nije.

Konačno, i Kris Not odlučio je da gledaocima objasni zašto je njegov lik zaista umro.

Smrt Zverke rastužila fanove širom sveta

Šezdesetsedmogodišnji glumac prisetio se razgovora sa rediteljem Majklom Patrikom Kingom.

‒ U jednoj stvari smo se Majkl i ja složili: oboje smo to nazvali Boni i Klajd trenutak, a to je onaj trenutak kada će Boni i Klajd biti pogođeni mecima. Oboje gledaju jedno u drugo, Voren Biti i Fej Danavej. Oboje znaju da je to kraj – otkrio je Not za „Vogue“. ‒ Znali smo da to moramo imati u scenariju, da jednostavno ne bi trebalo da umrem sam u kupatilu. Morao je da postoji taj poslednji trenutak bez reči, bez otrcanog dijaloga, samo pogled, i mislim da je King to tako lepo napravio.

