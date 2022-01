Sintija Nikson ekskluzivno za HELLO!: Bila sam neodlučna u odluci da se vratim

Sintija Nikson za HELLO! o važnim životnim promenama kroz koje prolazi njena Miranda i porukama skrivenim u nastavku kultne serije

Novo poglavlje kultne serije “Seks i grad”, pod nazivom “I tek tako...”, stiglo je na striming platformu „HBO GO“. Svakog četvrtka možemo da uživamo u novim dogodovštinama glavnih junakinja Keri, Mirande i Šarlot, koje zatičemo u njihovim pedesetim godinama. Osim dobro poznatih i omiljenih likova, sa kojima smo se “srodili” proteklih decenija, u novoj priči upoznajemo se sa nekim novim junacima koje glume Sara Ramires, Sarita Čodhuri, Nikol Ali Parker... Jedna od glavnih protagonistkinja Sintija Nikson, koja je otelotvorila advokaticu Mirandu Hobs, prihvatila se i zahtevnog producentskog angažmana, a za magazin HELLO! otkriva svoje viđenje priče, 25 godina kasnije.

Da li je bilo teško doneti odluku da se vratite i ponovo budete Miranda?

‒ Jeste, veoma teško. Zaista nisam mislila da ću to uraditi. Miranda mi je otvorila put za pregršt sjajnih uloga, a što se više udaljavam od nje ponude su sve bolje, jer ljudi prestaju da me posmatraju samo kroz taj lik. Dakle, bila sam neodlučna u odluci da se vratim. Istovremeno sam razmišljala šta nam je činiti... Prosto, ne možemo da radimo iste stvari. To je jedna od sjajnih karakteristika ove serije – nismo se ponavljali. Uvek smo dozvoljavali likovima da se razvijaju umesto da jednostavno izvučemo neki trik koji je upalio pre tri godine, doteramo ga i ponovimo.

Šta je presudilo da kažete “pristajem”?

‒ Razgovarala sam sa izvršnim producentima Majklom Patrikom Kingom, Sarom Džesikom Parker i Kristin Dejvis o stvarima bez kojih ne mogu da se vratim. Zaprepastilo me je koliko su me pomno slušali i kako smo zajedničkim snagama radili na tome da ne samo preuredimo kuću, već i da izgradimo novu u kojoj će biti mesta za sve nas, ali i za nove likove.

Šta nova priča poručuje ženama?

‒ Naše junakinje su žene koje sada imaju oko 55 godina i samim tim su u menopauzi. A menopauza je, uprkos neprijatnim aspektima, sjajna tema za šalu. To je neverovatno dobar, pa i plodonosan period. Posmatram ga kao drugu adolescenciju. Kada ste adolescent, odvajate se od roditelja i porodice, postajete svoj gazda. To je veoma narcisistička faza života, jer razmišljate: “Ko sam ja? Šta želim? Šta mi je potrebno? Šta mogu da postanem?”...

Menopauza je slična. Ako ste život proveli radeći, verovatno ste u karijeri došli do tačke stabilnosti ili postignuća ciljeva. Možda ste, poput Mirande, stigli donekle, ali želite da odete i negde drugde. Ako ste gajili decu, ta faza se privodi kraju. Sve u svemu, iza vas su možda decenije kada ste mislili na sve druge osim na sebe. Brinuli ste o potrebama svih oko vas, a svoje stavljali na poslednje mesto. U pedesetim ste došli do tačke kada se stvari smiruju i možete narcistički, ali na veoma važan način ponovo da se usredsredite na sebe i postavite pitanja: “Ko sam ja? Šta želim da postanem? I šta mogu da postanem?”

Ne znači da je sve gotovo kada napunimo određen broj godina?

‒ Upravo tako. Samo zato što ste odrasla osoba ne znači da se svakodnevica mora odvijati po ravnoj liniji. To je veoma ispunjeno životno doba. Mnoge žene, zapravo, u tom periodu vrše krucijalne promene. U srednjem veku u tim godinama povlačile ste se iz sveta i odlazile u manastir da pišu ili slikaju, da se usredsrede na sebe i shvate ko su.

