I tek tako: Keri i Zverka zasenili sve na premijeri nastavka kultne serije (foto)

Keri i Zverka zvezde premijere

I to smo dočekali... Oči celog sveta sinoć su bile uprte u Njujork, gde je održana premijera „reboota“ kultne serije „Seks i grad“. Crvenim tepihom prodefilovale su sve glavne junakinje osim Samante, koju nećemo gledati u nastavku „And Just Like That“.

Sara Džesika Parker odala je počast svojoj Keri Bredšo. Za veliki dan izabrala je haljinu omiljene kuće „Oscar de la Renta“ i cipele od roze satena iz kolekcije „Duchess“ koju je lično dizajnirala. Društvo su joj pravili suprug Metju Broderik i sin Džejms. U jednom trenutku pridružio joj se i famozni Gospodin Zverka, što je bila prava poslastica za fotoreportere. Ipak, Kris Not je poljupce sačuvao za suprugu Taru Vilson.

U „Muzeju moderne umetnosti“ videli smo i Šarlot, odnosno Kristin Dejvis, i njenog televizijskog muža Evana Hendlera. Sintija Nikson, poznatija kao Miranda Hobs, stigla je u pratnji Dejvida Ejgenberga, koji igra njenog supruga Stiva, i „sina“ Brejdija (Nil Keningem). Bila je tu i Nikol Ari Parker, jedan od „noviteta“ u nastavku priče.

