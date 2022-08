Zverka optužen za seksualno zlostavljanje: Žrtve rešile da mu se osvete

Zverka optužen za seksualno zlostavljanje

Kris Not koji se proslavio ulogom Zverke u kultnoj seriji “Seks i grad”, pre godinu dana našao se u centru skandala nakon optužbi za seksualno zlostavljanje. Naime, tri devojke su ga optužile za seksualni napad, nakon čega je sud dokazao da je Kris nevin.

Međutim, ove devojke revoltirane sudskom presudom, odlučile su da se udruže i da snime seriju o tome kako ih je glumac seksualno uznemiravao.

Kako prenosi “Star”, Kris je angažovao tim advokata kako bi zaustavio snimanje i zabranio da se njegov lik i delo ekranizuju.

- Zverka je van sebe kada je čuo šta mu tri devojke pripremaju, uopšte mu nije jasno šta one više žele od njega. Na sudu je dokazano da nisu njegove žrtve i da je jedna od njih lično njega uznemiravala i nudila mu se za seks, što je on odbio. Angažovao je tim advokata da zaustave snimanje serije, i veruje da će sve to stopirati. Ipak bi bio veliki skandal da se snima serija o tome kako je on uznemiravao neke devojke, sve iako je to velika laž - naveo je “Star”.