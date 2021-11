Isplivala dugo skrivana tajna: Muž Paris Hilton ima devetogodišnju ćerku koju je video samo jednom

Muž Paris Hilton ima vanbračnu ćerku

Posle tri propale veridbe, Paris Hilton konačno je izgovorila sudbonosno „da“. Naslednica lanca luksuznih hotela, uspešna poslovna žena, ponekad i rijaliti-zvezda, udala se za Kartera Reuma u Bel Eru, elitnom kvartu Los Anđelesa, na imanju koje pripada njenom dedi Baronu.

I dok je Paris možda navikla na jednostavan život, porodična situacija njenog supruga nešto je komplikovanija.

Kako piše „Page Six“, Karter Reum ima devetogodišnju ćerku koju je, otkrivaju izvori upućeni u čitavu priču, video samo jednom. Devojčicina majka je Laura Belizi, učesnica rijalitija „Secrets of Aspen“ na televiziji „VH-1“ i nekadašnja avantura glumca Mela Gibsona. Rodom iz Čikaga, kao i Karter, sa devojčicom danas živi u Kaliforniji.

‒ Oni kojima je ova priča važna za nju znaju već deset godina. Karter podržava to dete. Iako sa njim nema tradicionalni odnos otac‒ćerka, on je obezbeđuje od samog rođenja i nastaviće to da čini ‒ izjavio je portparol Kartera Reuma.

Getty Images

Kako se dalje navodi, devetogodišnja devojčica teško je podnela izveštaje sa očevog venčanja, osetivši se izostavljenom iz njegovog života. Zaboleli su je i članci koji se odnose na Parisino i Karterovo proširenje porodice. Ona samo želi da ima kontakt sa svojim ocem.

Profimedia

Bogatstvo Kartera Reuma procenjuje se na četrdeset miliona dolara, nakon što je sa starijim bratom Kortnijem investirao u firmu koja se bavi obezbeđenjem, kao i u brend cipela. Njihov pokojni otac Bob bio je predsednik čikaške kompanije „Amsted Industries“, jedne od najvećih u zemlji, koja, prema „Forbsu“, danas vredi četiri milijarde dolara.