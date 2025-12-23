Probala sam sve novogodišnje kafe i odabrala samo dve: Praznici u svakom gutljaju sa aromom cimeta i hibiskusa

U ovom prazničnom periodu godine, kafa postaje moj pravi mali lični luksuz: želim da je pripremam sa mnogo više pažnje, da je ispijam baš sporo, biram posebnu šoljicu, mesto u stanu gde ću da sednem i opustim se, muziku koju želim da čujem u pozadini… I svake godine u ovo vreme tražim onu kafu koja će zaista da opravda sva očekivanja koja se vezuju za magiju praznika.

Tokom „putovanja kroz ukuse“ susretala sam se sa kafama koje su prilično obećavale. Neke su bile prijatne na prvi gutljaj, ali su brzo gubile draž. Druge su imale veoma izraženu aromu koja je preuzimala primat nad aromom same kafe… Nisam htela da odustanem, htela sam da pronađem kafu koja ima bogatu kremu, punoću ukusa, da svaki gutljaj bude uživanje. Važno mi je i kako se ta kafa priprema, da mi proizvođač da neko uputstvo, ideju, kako da je oplemenim, pripremim, serviram… Zato mi je posebnu pažnju privuklo iskustvo pripreme Nespresso kafe. Nespresso

Nespresso aparati se koriste vrlo jednostavno, a kafa koja se priprema uz pomoć ovih aparata zaista je posebna, naročito recepture koje su ove godine stigle sa Festive kolekcijom. Kafe iz ove kolekcije imaju gustu, baršunastu kremu, a svaka šoljica pripremljena kod kuće izgleda gotovo kao da je pripremljena u omiljenom kafiću od strane profesionalnog bariste.

Reč je o Nespresso kafama Cinnamon & Tamarind i Sweet Almond & Hibiscus. One su moj izbor festive kafa za ovu godinu jer svaku šoljicu pretvaraju u mali praznični ritual kojem se uvek rado vraćam. Ove kafe spajaju ukuse i estetiku - način na koji se pripremaju i recepture koje su potpuno fenomenalne. Bilo da imate aparat iz Original linije, ili Vertuo, uživaćete. Zato ih delim sa vama: Nespresso

CINNAMON CLOUD LATTE

10 ml sirupa od urme;

1 kapsula Vertuo Nespresso Cinnamon & Tamarind kafe

120 ml mleka 1,5 %

šlag, cimet u prahu, štapić cimeta za dekoraciju



Priprema:

Pripremite 120 ml tople mlečne pene u Nespresso Aeroccinu

U šoljicu najpre sipajte 10 ml sirupa od urme i napravite 80ml VL Cinnamon & Tamarind kafe. Sipajte toplu mlečnu penu preko kafe i dodajte šlag. Pospite malo cimeta u prahu, dodajte štapić cimeta kao dekoraciju. Nespresso

GOLDEN HIBISKUS LATTE

10 ml meda; 1 kapsula Nespresso Vertuo Sweet Almond & Hibiscus kafe; 120 ml mleka 1,5 %; amarena višnje; suve jestive latice ruže.

Priprema:

U Aeroccinu pripremite 120 ml tople mlečne pene. U festive šoljicu sipajte 10 ml meda i napravite 80ml Nespresso Vertuo Sweet Almond & Hibiscus kafe (dva puta pritisnite dugme za pripremu kafe, boja na njemu će se promeniti u tirkiznu i ekstrakcija će početi). Sipati toplu mlečnu penu preko kafe. Pospite malo suvih jestivih latica ruže ili sličnog aromatičnog jestivog cveća. Opciono: Dodajte dve tamne amarena višnje sa strane. Nespresso





