Niko tako ne grli: Severina rasplakala region, smisao života u jednoj slici (foto)

Severinina majka Ana ne pojavljuje se često u javnosti. Iako je ćerkin najveći oslonac u životu, trudi se da bude po strani čak i na njenim važnim događajima.

"Ovo je moja mama, 'ko god je upozna, svi je vole - vesela, okretna, lucidna, duhovita, da ne nabrajam.. I to sa sve svoje 82 godine. Kad je nije bilo kući, to je za mene bila kuća bez srca. U najtežim trenucima mog života je uvek bila brilijantno tačna: ”Ćerce, slušaj, samo napred i ne misli na juče. To je prošlo, a šta je prošlo, prošlo je. Ej dušo (zove me na telefon) reci mi gde si? Jesi jela? Biće nisi? Alo, sad me zvala jedna da nešto pišu o tebi. A ja joj kažem: “Boga ti, a da o kome će”?", napisala je svojevremeno Severina o svojoj majci na "Instagramu".

Velika joj je pomoć u odgajanju sina Aleksandra, a ljubav koja ih spaja neraskidiva je.

"Ovaj zagrljaj me napravio čovekom, ove ruke su mi usadile toplinu i nežnost, njeno srce hrabrost, njena podrška sigurnost... Njen stav dostojanstvo. Mama je moje najsigurnije utočište", reči su koje je Severina posvetila svojoj mami i objavila nikad viđenje fotografije koje su rasplakale fanove.