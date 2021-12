Severina konačno progovorila o vezi sa producentom Filipom Miletićem: Verovatno je moj razvod to podstakao

Filip i Severina ponovo u žiži interesovanja

Posle razvoda od Igora Kojića, Severina se ne odvaja od svog zgodnog producenta Filipa Miletića. O prirodi njihovog odnosa nagađa se već mesecima, on sve češće boravi u Zagrebu, ona se zagonetno smeška i zajedničkom fotografijom povremeno zagolica maštu radoznale javnosti. Čak su i letovali u paru.

Instagram

Filip i Severina ipak su samo prijatelji i poslovni saradnici. Pop zvezda odlučila je da konačno stane na put spekulacijama i demistifikuje prirodu njihovog odnosa.

‒ Filip i ja nismo u vezi (smeh), ne hodamo Filip i ja. Jednostavno ne čitam novine već dugo, nego mi jave prijatelji šta pišu i onda kad smo videli naslov kao „Kako dalje“, onda smo se smejali, jer ono, kao sad, završili smo ploču i sad ćemo raskinuti... Međutim, naša saradnja traje deset godina, verovatno je moj razvod to podstakao, ali to je toliko deplasirano. Uopšte me više ne pitaju ni je li to istina ili nije, ali bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima o kojima se pisalo ‒ rekla je Seve u ekskluzivnom razgovoru za portal Klix.ba

Jelena Balić