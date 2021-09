Ko priča istinu, a ko pokazuje svoje pravo lice: Emina i Mustafa u žestokoj borbi

Emina Jahović i Mustafa Sandal u žestokoj borbi za alimentaciju

Nekad jedan od najlepših parova turskog javnog života, danas – samo što jedno drugom ne objave rat. Velika ljubavna priča pre tri godine završena je razvodom, a onda su, nenadano, usledili okršaji na sudu. Sukob se usijao pred početak nove školske godine. Emina Jahović i Mustafa Sandal ponovo su na Bosforu u centru pažnje, a razlog poblema je isti – alimentacija.

Iako se činilo da su posle kraha braka ostali bliski prijatelji, čak su sa sinovima Jamanom i Javuzom zajedno išli na putovanja i pozirali nasmejani, pop zvezda propisno nas je šokirala pre nekoliko meseci kada je otkrila da je primorana da potraži pravdu na sudu jer njen bivši suprug više od dve godine nije dao ni dinara za decu.

‒ Nije reč o osobi čija je finansijska situacija loša i koja je u nevolji. Ako se jednog dana to dogodi, radiću i za njega. Takva sam. Ali, znam da nije u krizi. Iako smo potpisali sporazum kojim prihvatamo zajedničke obaveze, među kojima su zdravstveno osiguranje i alimentacija, ubrzo posle razvoda sve je palo na mene. Verujem da će pravda pobediti – rekla je Emina kada je problem dospeo u javnost, a bliski izvori dodaju da je sada pred novim izazovima jer deci treba obezbediti novac za školu.

Emina Jahović i Mustafa Sandal ni tri godine posle razvoda problem nisu uspeli da reše

Ovog leta platila im je boravak u kampovima, bili su i na odmoru, ali joj je krivo što i Mustafa nije uključen u priču. Možda se on, smatra izvor, plaši da će Emina trošiti njegov novac, iako nema razloga da to radi jer vrlo uspešno vodi svoju kozmetičku kompaniju. S obzirom na činjenicu da su turski zakoni u ovakvim situacijama gotovo uvek na strani slabijeg pola, Emina će pre ili kasnije dobiti spor. Uostalom, istakla je da se ne bori samo za sebe, već za sve žene koje muče iste nevolje.

‒ Prema dogovoru, trebalo je da on deci pokrije zdravstveno osiguranje i plati troškove njihovih izleta i letovanja. Nije ispunio ništa od toga. Dan kada sam se najgore osećala bio je kada sam ih odvela kod lekara i saznala da im osiguranje nije uplaćeno, iako je to u sporazumu o razvodu navedeno kao njegova obaveza. Mustafa nije platio ni rentakar, ni vozača. Nisam osoba koja bi ga napala za tako nešto iz ljubomore ili obesti. Naprotiv, on je otac moje dece i svesna sam da će naša veza trajati zauvek.

Prema informacijama iz Istanbula, Emina je u februaru, po nalogu suda, poslala izvršitelje u Mustafinu kuću. Posle toga on je uzvratio tužbom u kojoj je navodno naveo da je ona “nemarna majka”, da više vremena posvećuje poslu nego deci i da o njima brinu dadilje. Tražio je poništenje alimentacije, a u pitanju je oko 1.130 evra, koliko je trebalo da plaća svakog meseca. Trebalo je da se pobrine i za plate radnika na imanju, na šta je takođe sporazumno pristao...

