Rat između bivših supružnika ne prestaje: Emina povukla neočekivan potez, Mustafi se ovo neće svideti

Odnos Emine i Mustafe već duže vreme je loš

Nakon što se pre dva meseca zakleo na večnu ljubav 20 godina mlađoj partnerki na raskošnom venčanju, Mustafa Sandal je, može se reći, postao trn u oku bivšoj supruzi Emini Jahović.

Instagram

Naime, Mustafa i njegova izabranica Melis upriličili su ne jednu, već tri gala proslave kojima se hvalio, a na sudu je govorio da nema dovoljno primanja da deci plaća alimentaciju. Osim toga Emini i deci je rekao da napuste kuću jer je želeo da se kuća proda, a novac podeli, piše „Star Paparazzo“.

Instagram

- Emina je odlučila da prodaju kuću u kojoj su zajedno živeli, a ona se sa decom preselila u novi stan, i to ni manje ni više nego u stambenom kvartu gde su se posle venčanja uselili Mustafa i Melis. Pevačica je odlučila da im zagorča život i da im ne da mira, jer će se svakako sretati non stop, a tako Mustafa neće moći da pobegne od obaveza koje ima prema deci i Emini. Kako je rekla baš se zainatila, a njemu ako ne odgovara, nek se seli, dosta se ona sa sinovima Jamanom i Javuzom seljaka, čak tri puta posle razvoda. Mustafa je poludeo, hteo je da se svađa sa Eminom, ali ga Melis smiruje u nadi da će sve biti ok, i da ne treba da se sele jer su oni tu prvi kupili stan – otkrila je pevačicina bliska prijateljica za „Star Paparazzo“.