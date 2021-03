Fanovi u šoku: Džordž Kluni menja život iz korena

Odluka Džordža Klunija zabrinula je njegove fanove. Glumac je rešio da završi karijeru i povuče se iz filmske industrije, prenose inostrani mediji. Razlog za ovakav korak u životu je i više nego simpatičan.

ALBERTO PIZZOLI / AFP / Profimedia

Iako se u poslednje dve godine često u medijima nagađa da se glumac i njegova sedamnaest godina mlađa supruga, pravnica Amal, razvode, par je izgleda srećniji nego ikad jer im nije dosadno uz decu blizance, Ellu i Aleksandera, koje su dobili pre tri godine.

Džordž je nedavno govorio koliko mu je Amal važna, te kako voli obavljati ,,ženske poslove" poput šivenja i krpljenja odeće. Zapravo, čini se kako je jedan od najpoželjnijih glumaca na svetu počeo toliko uživati u podizanju dece i porodičnom životu da ozbiljno razmišlja da ostavi holivudsku karijeru posveti se samo roditeljstvu, piše Life&Style magazin.

- Džordž uživa u svakom trenutku provedenom s decom i višak vremena koji je proveo s njima tokom pandemije naterao ga je da ozbiljno poželi biti tata sa punim ,,radnim vremenom - rekao je izvor blizak glumcu.

Pomenuti izvor tvrdi kako glumac govori prijateljima da su mu najvažniji prioritet postala deca, pa tek onda posao. U gotovo godinu dana karantina koju je proveo sa porodicom u kući pomalo se odvikao od boravka na setovima filmova.

Odluka Džordž Klunija se neće ostvariti ,,preko noći"

No sasvim je sigurno da čuveni glumac i reditelj karijeru neće tek tako prekinuti, ali trudi se da smanjuje poslovne obaveze što više može.

- Reći ću vam nešto o svojim novim hobijima. Operem dve, tri mašine veša dnevno, a posuđe perem tokom celog dana jer su nam djca pravi mali prasići. A decu s vremena na vreme morate i okupati…Čak sam ošišao sina, no to je ispalo veoma loše. Ipak, njemu će kosa brzo porasti. Naime, supruga mi je rekla da će me ubiti ako dirnem ćerkinu prekrasnu dugu kosu - kroz smeh je ispričao Kluni nedavno novinaru.