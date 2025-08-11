Intimno slavlje Bruklina i Nikole na imanju od 20 miliona dolara, Bekamovi nisu došli

Obnavljanje zaveta Bruklina Bekama i Nikole Pelc održano je u intimnoj atmosferi na luksuznom privatnom porodičnom imanju u Vestčesteru, a ono što je mnoge iznenadilo jeste odsustvo Viktorije i Dejvida Bekama .

Dvadesetšestogodišnji Bruklin Bekam i Nikola Pelc-Bekam, tridesetogodišnja američka glumica i manekenka, proslavili su tri godine braka obnavljanjem zaveta u društvu najbližih prijatelja i članova Nikoline porodice. Instagram/@nicolaannepeltzbeckham

Ceremonija je održana na raskošnom imanju njenog oca, milijardera Nelsona Pelca, u Bedfordu, u Vestčesteru, čija se vrednost procenjuje na 20,5 miliona dolara.

Uprkos intimnoj atmosferi, proslava nije prošla bez glamura, Nikola je ponela venčanicu, održani su emotivni govori, a među 100–200 zvanica bilo je mnogo poznatih imena.

Međutim, niko iz Bruklinove porodice nije prisustvovao njegovom obnavljanju zaveta sa suprugom Nikolom, ni roditelji Dejvid i Viktorija, ni braća Romeo i Kruz, ni sestra Harper. Instagram/@nicolaannepeltzbeckham

Iako se par trudio da zadrži detalje ceremonije u privatnosti, Bruklin je otkrio ponešto tokom događaja u Los Anđelesu, kada su slavili rođendan Nikolinog oca: „Bilo je prelepo. Samo smo želeli jedno divno iskustvo i uspomenu. Iskreno, mogao bih da obnavljam zavete sa njom svakog dana“, rekao je za People.

On je opisao brak sa Nikolom kao „beskrajni dan za igru“ i otkrio da ne vole glamurozne izlaske: „Ne volimo da izlazimo na večere i žurke. Najlepše nam je kod kuće, uz naše pse i čašu vina.“

Odsustvo Bekamovih sa ceremonije samo je produbilo spekulacije o narušenim porodičnim odnosima.

Mediji već duže pišu o distanci između Bruklina i njegovih roditelja, a primećeno je da nije javno čestitao ocu 50. rođendan, niti mu čestitao dodelu viteške titule.









