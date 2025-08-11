Intimno slavlje Bruklina i Nikole na imanju od 20 miliona dolara, Bekamovi nisu došli

Obnavljanje zaveta Bruklina Bekama i Nikole Pelc održano je u intimnoj atmosferi na luksuznom privatnom porodičnom imanju u Vestčesteru, a ono što je mnoge iznenadilo jeste odsustvo Viktorije i Dejvida Bekama.
Dvadesetšestogodišnji Bruklin Bekam i Nikola Pelc-Bekam, tridesetogodišnja američka glumica i manekenka, proslavili su tri godine braka obnavljanjem zaveta u društvu najbližih prijatelja i članova Nikoline porodice.
Ceremonija je održana na raskošnom imanju njenog oca, milijardera Nelsona Pelca, u Bedfordu, u Vestčesteru, čija se vrednost procenjuje na 20,5 miliona dolara.
Uprkos intimnoj atmosferi, proslava nije prošla bez glamura, Nikola je ponela venčanicu, održani su emotivni govori, a među 100–200 zvanica bilo je mnogo poznatih imena.
Pročitajte Viktorija i Dejvid Bekam oženili sina - Bruklin uzeo prezime bogate supruge (foto)
Međutim, niko iz Bruklinove porodice nije prisustvovao njegovom obnavljanju zaveta sa suprugom Nikolom, ni roditelji Dejvid i Viktorija, ni braća Romeo i Kruz, ni sestra Harper.
Iako se par trudio da zadrži detalje ceremonije u privatnosti, Bruklin je otkrio ponešto tokom događaja u Los Anđelesu, kada su slavili rođendan Nikolinog oca: „Bilo je prelepo. Samo smo želeli jedno divno iskustvo i uspomenu. Iskreno, mogao bih da obnavljam zavete sa njom svakog dana“, rekao je za People.
On je opisao brak sa Nikolom kao „beskrajni dan za igru“ i otkrio da ne vole glamurozne izlaske: „Ne volimo da izlazimo na večere i žurke. Najlepše nam je kod kuće, uz naše pse i čašu vina.“
Odsustvo Bekamovih sa ceremonije samo je produbilo spekulacije o narušenim porodičnim odnosima.
Mediji već duže pišu o distanci između Bruklina i njegovih roditelja, a primećeno je da nije javno čestitao ocu 50. rođendan, niti mu čestitao dodelu viteške titule.
Slične Vesti
Skandal trese Britaniju: Vilijam i Kejt odbili da dođu na venčanje Bekamovog sina
Venčanje Bekamovih bez Vilijama i Kejt
11/04/2022Saznajte više
Pročitajte još
Intimno slavlje Bruklina i Nikole na imanju od 20 miliona dolara, Bekamovi nisu došli
Bruklin Bekam i Nikola Pelc proslavili su tri godine braka obnovom zaveta, a odsustvo Dejvida i Viktorije privuklo je svu pažnju
11/08/2025Saznajte više
Umrla Gabi Novak u 89. godini života
11/08/2025Saznajte više
Tika Špic u vezi sa 19 godina mlađom glumicom, ljubav sa Jelenom se jednostavno dogodila
Glumac Predrag Smiljković poznatiji kao Tika Špic potvrdio je ljubav sa skoro dve decenije mlađom koleginicom
11/08/2025Saznajte više
Ana i Bastijan podelili starateljstvo nad decom, evo i kako
Ana i Bastijan podelili starateljstvo nad decom
11/08/2025Saznajte više
Ova pevačica je Brenina bratanica, ali se nikad nisu upoznale: Samo sam Stefanu rekla ko sam
Brenina bratanica je ova pevačica Granda, a one se nikad zvanično nisu upoznale
11/08/2025Saznajte više
Zbog ovoga je Aca Sofronijević zaista napustio Nikad nije kasno, Žika Jakšić mu je rekao sledeće...
Aca Sofronijević je zbog ovoga napustio Nikad nije kasno
10/08/2025Saznajte više
Komentari (0)