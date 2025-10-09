Melina se iselila, a Haris je u ovom luksuzu na Senjaku ostao sam, dnevna soba sva u mermeru, na zidu fotografija

Dom Harisa i Meline Džinović na Senjaku godinama je građen, popularni pevač nekoliko puta je od nule sa arhitektom započinjao projekte kako bi svaki detalj unutrašnjosti, ali i spoljašnjosti vile zadovoljio standarde i želje njegove porodice.

Konačno su se 2021. godine sa naslednicima Đinom i Kanom uselili u velelepnu vilu od 900 kvadrata, u prelepom delu Beograda, čija je vrednost procenjena na dva i po miliona evra. Mirko Tabašević

- Čitav enterijer urađen je po projektu arhitekata, ali Haris i Melina su zajedno učestvovali u svemu i ništa nije moglo da se radi bez njihovog odobrenja. U kući je takođe urađena teretana, sala za proslave, spa centar, vinski podrum, muzički studio, a u dvorištu bazen - rekao je izvor blizak paru svojevremeno, a onda su vlasnici postepeno počeli da dele detalje svog doma.

Dom Harisa i Meline Džinović nije bio mesto sreće

Sada već bivši supružnici nikada nisu bili zagovornici deljenja privatnog života na društvenim mrežama, njihova ćerka Đina često objavljuje fotografije iz doma u kojem je ostala da živi sa bratom i ocem.

Neretko lepa mezimica pevača i modne kreatorke pokazuje u kakvom luksuzu živi, a nedavno je osvanula fotografija dnevnog boravka koji je izrađen u mermeru, a u čijem središtu se nalazi kamin. Instagram

Luksuzu doprinosi kontrast crnog i belog mermera, kao i kristalni lusteri i umetnine, koje krase centralno mesto okupljanja u kući Džinovića. Prostrani dnevni boravak nastavlja se na trpezarijski deo, u kome porodica najčešće zajedno obeduje, a ceo dom ispunjen je cvećem i skupocenim komadima nameštaja, koje je Melina dve godine pažljivo birala.

- Veliki dnevni boravak, brojne sobe, hodnici i dečije sobe, opremljene po želji Đine i Kana, su samo deo onoga što čini ovaj dom, koji je Haris posle dugo godina na estradi odlučio da sebi priušti. U kući je takođe urađena teretana, sala za proslave, spa centar - rekao je jednom prilikom izvor za "Blic", a prema objava njegove ćerke Đine, može se primetiti i da su kristalni lusteri svuda po kući.

- Kako vila ima više od 930 kvadratnih metara, bilo je sasvim izvesno da će se naći prostor i za njegov studio. To će najverovatnije biti na drugom spratu uz svu potrebnu zvučnu izolaciju kako pevanjem ne bi narušio mir u kući ukoliko mališani žele da uče. Vrata njegovog studija biće otvorena i za njegove kolege. Oprema stiže iz muzičkih kuća koje opremaju najbolje svetske studije - rekao je izvor za "Blic" svojevremeno.

Ipak, dom Harisa i Meline Džinović nije bio mesto sreće i ljubavi jer su samo godinu dana po useljenju usledile prve bračne svađe koje su kulminirale razvodom. Modna kreatorka spakovala je kofere i napustila porodičnu vilu, te sada živi u elitnom delu srpske prestonice sama. Deca su ostala sa Harisom te uživaju u svim čarima luksuza koje su im roditelji omogućili.

Instagram screenshot

Ovog leta, radovi su ponovo pokrenuti jer je Haris Džinović odlučio da vilu proširi.

- Haris je pedantan čovek, voli da mu je sve sređeno i uredno. Njegova vila je već sada jedna od najlepših na Senjaku, a ovim radovima će je sigurno dodatno ulepšati. Primetili smo da majstori dolaze već ujutru rano i da se radi ozbiljno, tako da će kuća zasijati još jače - rekao je komšija.





