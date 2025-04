Haris Džinović Melini javno: Alo, kakvo pomirenje? Spavaš sa nekim, jedeš, a onda...

Haris Džinović i Melina stavili su tačku na svoj dugogodišnji brak i od tada, reklo bi se, nisu u sjajnim odnosima. Da su ostali zajedno u julu ove godine slavili bi 22 godine ljubavi, od čega 11 kako su se 2014. zavetovali pred matičarem. Sada je svako život nastavio na svoju stranu, a ćerka Đina i sin Kan jedina su im spona. Ata Images

Pevač je pre nastupa u jednom od najpoznatijih prestoničkih restorana pričao je o privatnom životu. Na pitanje o sinu i njegovoj devojci, bio je jasan.

- Dešava se da mi prilaze žene, to je sasvim logična stvar, da ne prilaze ne bi se nijedno deto rodilo, a sin zna kakva je snaja, to sin zna. Upoznao sam je, jedna fina, dobra devojka. Nisam ja agencija za davanje ljubavnih saveta, da mogu davao bi ih sam sebi.

Ja sam bio potpuno drugačiji u njegovim godinama, on je jedno fino dete, jedna stvar nas veže, a to je sport, ima trening dva puta dnevno i zdravo se hrani - rekao je Haris. Antonio Ahel ATA Images

Da posle razvoda živi jedan drugačiji život, nije krio.

- Svašta se nešto promenilo, žene su prilazile i ranije, ali ne u ovolikom broju, žene su sada slobodnije. Smatram da još uvek muškarac treba da napravi prvi korak, ali kako se izjednačavate sa muškarcama pa prihvatite i početka neke veze, ali morate preuzeti odgovornosti.

Nije da me nijedna žena nije zaintrigirala, ali to su neke žene koje su meni nedostupne, nedokučive. Ja sam slobodu uvek imao, najgora stvar koja može muškarcu da se dogodi jeste da mu žena oduzme slobodu, a još pogubnija je po nju. Šta znam, ljubav se desi, rodi, ne desi, ali nisu moje godine za neku ljubav - rekao je Haris, ali nije hteo da priča o bivšoj supruzi.

- Do pomirenja sa Melinom neće doći nikada. Nemoj me o njoj ništa pitati, ni o biznismenima, ni gde je, ni šta radi, ne zanima me, alo. Kakvo prijateljstvo nakon braka, spavaš sa nekim, jedeš i sutra si neprijatelj, ne postoji to nikad - rekao je pevač kroz osmeh.

- Može da me iznervira laž i podvala, probali su neki. Jesu probali, ali ja imam neki svoj lični odbrambeni sistem. Ima nekih koje sam precrtao zato što su napravili elementarne greške, mnogo crvenih kartona, pa nema smisla dalje -zaključio je Haris.

M.M. ATA Images

(Kurir)