Prolećni sadržaj na društvenim mrežama: Kako Galaxy S25 donosi osveženje vašim objavama

Proleće je pravo vreme da vaši profili na društvenim mrežama zablistaju – vedre boje, romantične šetnje, city break putovanja i trenuci s dragim osobama zaslužuju da budu zabeleženi savršeno. Ako ste u fazi osvežavanja svog Instagram feed-a, TikTok profila ili jednostavno želite da vaši storiji dobiju novi sjaj, Samsung Galaxy S25 Ultra je telefon koji će vaše ideje pretočiti u savršen sadržaj.

Kamera koja sve vidi i zna kako da zabeleži najbolje

Bilo da slikate cvetni bulevar, cappuccino na terasi, prolećnu haljinu u pokretu ili snimate get ready with me video, 200MP kamera sa pametnim AI podešavanjima zna kako da uhvati baš taj trenutak. Zahvaljujući naprednim telefoto i ultraširokim sočivima, svaka fotka izgleda kao da je iz editorijala.

Video sadržaj koji se ističe

Želite glatke, svetle i dinamične video snimke? Galaxy S25 Ultra koristi veštačku inteligenciju da stabilizuje kadar i automatski optimizuje osvetljenje. Rezultat? Profesionalni video klipovi spremni za Reels, Shorts ili TikTok – bez dodatne opreme i filtera.

Samsung promo

Galaxy AI kao vaš digitalni asistent

Ne govorite italijanski, ali planirate da objavite vlog iz Rima? Nema problema – Galaxy AI prevodi u realnom vremenu i olakšava vam putovanja, komunikaciju i interakciju sa pratiocima iz celog sveta. Dodajte tome i funkcije poput Photo Assist-a za automatsko retuširanje i savršenu kompoziciju i sve će biti besprekorno.

Stil koji ide uz svaku kombinaciju

Telefon je deo stila, zar ne? Galaxy S25 Ultra dolazi u prefinjenim titanijum nijansama koje se uklapaju uz sve – od ležernih kombinacija do večernjih izlazaka. Tanko kućište i luksuzna završna obrada čine ga elegantnim modnim detaljem koji uvek imate pri ruci. Samsung promo

Bez stresa, ni zbog baterije, ni zbog bezbednosti

Ne želite da vam se baterija istroši u sred snimanja savršenog kadra? Sa 5000mAh baterijom i Super Fast Charging punjenjem, vaš telefon je uvek spreman da isprati svaki kadar i svaku ideju. A tu je i Samsung Knox, koji brine o vašoj privatnosti i čini da se na telefonu osećate sigurno kao kod kuće.

Promotivna akcija

Od 27. marta do 4. maja 2025. godine, ili dok traju zalihe, u toku je promotivna akcija u okviru koje vas, uz kupovinu odabranih Galaxy uređaja, očekuju sjajni pokloni koji će vaše mobilno iskustvo podići na viši nivo.

Uz kupovinu S25 Ultra na poklon dobijete adapter od 45W, Galaxy Buds3 i Galaxy Tab A9 LTE (4/64 GB), kao i nezaobilazna S Pen olovka – za još veću preciznost, kreativnost i produktivnost.

Galaxy S25 Ultra je sve što vam treba ovog proleća da bi vaš sadržaj zablistao. Vi donesite inspiraciju – Galaxy će se pobrinuti za sve ostalo.

Više informacija pronađite na zvaničnom Samsung sajtu.