Od Zoom poziva do najbolje žurke u gradu: Galaxy Z Flip7 – tvoj multitasking partner za svaki momenat

Ko kaže da moraš da biraš između stila i funkcionalnosti? Novi Galaxy Z Flip7 je tu da ti pokaže da možeš da imaš sve – moćan uređaj koji izgleda wow, a radi još bolje. Bilo da si freelancer koji radi iz kafića, content kreator u pokretu ili noćna ptica koja uvek zna gde je najbolji provod – Z Flip7 se savršeno uklapa u tvoj ritam.

Ovaj telefon je više od uređaja – on je deo tvoje svakodnevice. Fleksibilan kao tvoj raspored i cool kao tvoj outfit, Z Flip7 te prati gde god da ideš i u svakom trenutku zna tačno šta ti treba. Tvoj dan može da počne sa Zoom sastankom, da pređe u montiranje videa u kafiću i završi kao after u 3 ujutru – a Flip će biti tu sve vreme, spreman i upotrebljiv i kad je sklopljen i kad je otvoren.

Snimanje TikTok videa bez akrobacija

Zaboravi čaše, sveske i improvizovane stative. Z Flip7 stoji sam, pod idealnim uglom zahvaljujući FlexCam režimu. Ti se opusti, pronađi svetlo, pusti kameru da radi magiju – bez ruku, bez stresa, 100% content-ready. Samsung

Pravi multitasking, bez alt-tab drame

Pišeš poruke, gledaš tutorijal, proveravaš mejl – istovremeno. Sa Multi Window funkcijom, Z Flip7 ti omogućava da podeliš ekran, radiš više stvari odjednom i ne ispustiš ništa bitno. Sve to na još većem spoljašnjem ekranu koji sada bukvalno ide od ivice do ivice.

Jutarnji fokus & večernji glam

Ujutru afirmacije, uveče selfie u liftu. Novi FlexWindow ti dozvoljava da obaviš pola stvari bez otvaranja telefona – pustiš podcast, proveriš poruke, pa čak i napraviš brzi snimak.

Zoom iz busa? Naravno.

Otvoriš telefon, nasloniš ga na koleno (ili ni to), i on stoji sam dok ti vodiš video poziv. Nema umora u rukama, nema nerviranja. Z Flip7 je tanak, lagan i uvek spreman, baš kao i ti kad si u pokretu.

Žurka? On je life of the party.

Slabo svetlo? Nema frke. Uz Nightography i ultra-široku kameru, Z Flip7 izvlači maksimum iz svake scene. Stavi ga na sto, aktiviraj samookidač i dobićeš savršen grupni selfie bez da smaraš konobara da vas slika. Samsung

Šta je novo kod Z Flip7 u poređenju s prethodnikom?

Z Flip7 zadržava prepoznatljiv flip karakter, ali donosi ozbiljne nadogradnje u svakom segmentu. FlexWindow (spoljašnji ekran) sada je veći nego ikada i omogućava da koristiš više aplikacija bez otvaranja telefona – od poruka i mejlova, do kontrole kamere i podešavanja. Dodata je i AI podrška za fotografiju, obradu snimaka i live prevod tokom poziva – što je savršeno ako si često u kontaktu sa svetom.

Telefon je sada tanji, lakši i elegantniji – svega 14.9 mm kada je sklopljen, ali i dalje čvrst zahvaljujući novoj Armor Aluminum konstrukciji i otpornosti na vodu (IPX8). Ako si među onima koji svoj telefon nose svuda (i prežive festival, letnji pljusak i gužvu u metrou), Flip7 je skrojen za tvoj život.

A šta je ispod haube?

Z Flip7 pokreće najnoviji Snapdragon 8 Gen 3 čipset koji omogućava brzo otvaranje aplikacija, glatko prebacivanje između njih i čak AI funkcije koje uče korisničke navike. Uz 8GB RAM-a i do 512GB prostora za skladištenje, obezbeđen je pouzdan rad bez potrebe za brisanjem sadržaja ili brigom oko multitaskinga. Dual battery sistem ukupnog kapaciteta 3700mAh, u kombinaciji sa unapređenom optimizacijom i AI upravljanjem napajanjem, garantuje celodnevno korišćenje bez traženja punjača. Tu je i super-brzo punjenje, koje omogućava povratak u punu funkcionalnost za manje od 30 minuta.

Tokom promotivnog perioda od 9. do 24. jula 2025. godine, u okviru pretprodaje Galaxy Z Fold7, Z Flip7 i Z Flip7 FE modela, dostupne su dodatne pogodnosti: dvostruko veći memorijski prostor po ceni osnovnog modela i ušteda do 20.000 RSD. Model sa 512GB memorije dostupan je po ceni modela sa 256GB, čime se omogućava više prostora za skladištenje bez dodatnog troška. Za one koji su se registrovali za Galaxy Unpacked događaj, dodatna pogodnost uključuje poklon u vrednosti do 6.499 RSD uz kupovinu i registraciju uređaja putem Samsung Members aplikacije najkasnije do 30. avgusta.

Galaxy Z Flip7 nije samo telefon. To je tvoje ogledalo, tvoj mali laptop, tvoj foto studio, tvoj DJ pult i tvoj digitalni dnevnik – sve u jednom džepu.

Ako tražiš uređaj koji se prilagođava tebi, tvom stilu i tempu života, onda znaš šta ti je činiti:

Flip the script. Flip your vibe. Galaxy Z Flip7.

Ukoliko želite da osetite i probate interfejs, sada to možete putem aplikacije Try Galaxy . Try Galaxy je interaktivna web‑aplikacija koju je osmislio Samsung kako bi korisnicima omogućio da na svom telefonu isprobaju najnoviji One UI interfejs i ključne AI funkcije Galaxy ekosistema, bez potrebe za prelaskom na Samsung uređaj. Ova aplikacija omogućava korisnicima iOS i Android uređaja da testiraju funkcije poput Live Translate, Chat Assist, Note Assist i Photo Assist.

Ukratko, Try Galaxy ti dozvoljava da „okreneš“ svoj telefon u Galaxy prototip i vidiš kako je raditi sa Samsung interfejsom, što je sjajan način da se upoznaš sa Samsung ekosistemom pre nego što doneseš odluku o prelasku. Idealno za radoznale i one koji razmišljaju o promeni platforme.