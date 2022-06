Na Svetski dan muzike EXIT festival zaokružio program jednog od svojih najjačih izdanja!

Na Svetski dan muzike, 21. juna, EXIT festival je finiširao celokupan program, zaokruživši jedno od svojih najjačih izdanja. Video koji je takođe danas objavljen pokazuje da snaga novosadskog festivala leži, kako u vodećim svetskim zvezdama, tako i u njegovoj muzičkoj raznovrsnosti, kojoj važan doprinos daje čitav niz manjih bina i zona. Za razliku od većine drugih velikih evropskih manifestacija, Exitove brojne bine su eklektičan, multižanrovski spoj, u kojem će se naći gotovi svi savremeni muzički pravci, od najvećih globalnih hitova do underground elektronske muzike, od klasičnog rock zvuka do žestokih heavy metal i punk rifova, od old school hip hopa, pa sve do trapa, drum’n’bassa, reggae, latino i svetske etno muzike.

Prvi među najboljima koji će od 7. do 10. jula kročiti na Petrovaradinsku tvrđavu su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, James Arthur, Masked Wolf, ZHU, Sepultura, Maceo Plex, Honey Dijon, Boris Brejcha, Stephan Bodzin live, ARTBAT, Denis Sulta, DJ Tennis, Anfisa Letyago, Marky Ramone, Napalm Death, The Exploited, Blind Channel, Adam Beyer B2B Enrico Sangiuliano, Dax J, Sama’ Abdulhadi, kao i jaka regionalna postava koju predvode Konstrakta, Senidah, Prti Bee Gee, Marčelo, Brkovi, Artan Lili, Paraf, Killo Killo, Mimi Mercedez, Kiril Djaikovski, Bojana Vunturišević, Deca loših muzičara, a priključuju im se na stotine drugih. Aktuelne cene ulaznica za ovogodišnji EXIT, zbog ogromnog interesovanja i potražnje, na snazi će biti najkasnije do petka, 24. juna, do kraja dana.

GLAVNA BINA

Apsolutni hedlajneri Glavne bine ove godine su Calvin Harris i Nick Cave & The Bad Seeds. Iggy Azalea, James Arthur, Masked Wolf, Afrojack, Ofenbach, Disciples, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, ZHU, ACRAZE i Shouse donose uzbudljive hitove – i one sveže i one koje ne prestajemo da pevamo već godinama. Beskompromisni gitarski zvuk na Glavnu binu stiže uz Sepulturu, Napalm Death, Molchat Doma, Downstroy i Alitor. Exit promo

Regionalno najtraženija ženska imena, svaka na svojim poljima – Konstrakta i Senida pružiće publici ono u čemu su najbolje – autentičnost i nesvakidašnji glas. Na Mainu će svetsku premijeru imati i eksluzivni hip hop/trap showcase „Back To The Future“, u kojem će mikrofone ukrstiti Ajs Nigrutin & Timbe vs Crni Cerak & Lacku iz Srbije, Frenkie, Kontra, Indigo vs Muha iz Bosne i Hercegovine i Stole vs 30zona iz Hrvatske. Na Mainu će nastupiti i upravo potvrđeni Iva Lorens, Divolly Markward i Lady Lee. Exit promo

mts DANCE ARENA

Kao i svake godine, izvođači mts Dance Arene neodoljivo pozivaju na đuskanje i dočekivanje izlazaka sunca. Četvrtak je rezervisan za vrhunske B2B setove, a u glavnim ulogama su Adam Beyer i Enrico Sangiuliano, ANNA i Sama’ Abdulhadi, Eli Brown i Ilija Djokovic, uz Reiniera Zonnevelda live, Anfisu Letyago i Human Rias. Gde oni stanu, produžiće u petak Maceo Plex, Honey Dijon, Denis Sulta, Brina Knauss, 84Bit B2B Tonbe i Cristina Lazic. Svojim high tech minimal technom Boris Brejcha će omiljenog festivalskog dana – u subotu – publici dati energiju toliko jaku da nisu ni znali da je imaju! U istom ritmu pratiće ga Mathame, Blond:ish, Mochakk, Bona Fide i Space Motion. Finalni dan, nedelja, donosi dosad nedoživljen zaokret prema više organskom i živom zvuku Arene, koji predvodi virtuoz elektronske muzike Stephan Bodzin sa svojim live izvođenjem, a u melodičnom ritmu će ga pratiti jedinstveni umetnici Monolink i Satori, zatim Coeus, Kezz i Cosmicat. Jedan od najposebnijih delova Exita – nedeljno zatvaranje mts Dance Arene i celog festivala – pripašće dvojcu ARTBAT, koji je došao do vrhunca muzičke karijere, gde planira da ostane!

Visa FUSION

Program Visa Fusion bine briljira i ove godine, a za to su zaslužni Marky Ramone, Blind Channel, She Past Away, Coach Party, Noisia (DJ set), Paraf, Brkovi, Orthodox Celts, Artan Lili, Deca Loših Muzičara, Djaikovski, Marčelo, Bojana Vunturišević, KOIKOI, Pocket Palma, Joker Out, Zimbru, Saya Noe, Lucie Antunes, Vizelj, Killo Killo Banda, Amajlija i Zulu 3.4. Program ove bine pojačaće i veterani domaće i regionalne rep i trep scene Prti Bee Gee, Mimi Mercedez, Fox & Surreal, Frenki, Kontra, Indigo, Smoke Mardeljano x DJ Mrki i Stole x Phat Phillie. Atmoferu će dodatno razdrmati Bassivity ekipa u Showcase nastupu – u zanimljivoj mešavini popa i trepa smenjivaće se Zoi, Brzo Trči Ljanmi, Teya Dora, Rouzi, X, Fox, WajWai, MihaMih & Diinzo i DJ Bajko Felix. Exit promo

NO SLEEP NOVI SAD AWAKENED BY GUARANA

Na obližnjoj No Sleep Novi Sad awakened by Guarana bini dešavaće se četvorodnevni praznik alternativne elektronske scene. Duh berlinskog kluba Watergate donose Adana Twins, Andhim, Stephan Jolk, Biesmans live i Jamiie B2B Kristin Velvet, dok jarke techno boje madridskog Fabrika i CODE žurki brane Cesar Almena B2B Nuke, SHDW & Obscure Shape, Indira Paganotto, Airod i Ddoshel B2B Whitegirlstudyplaylist. Iskustvo Life and Death showcase-a pružiće DJ Tennis, Gerd Janson, Budino, Beatfoot live i Stellarcompanion, a ultimativnu hard techno energiju preneće Possession ekipa – Dax J, Hector Oaks, Parfait, Cera Khin, Muhi i Katalina.

EXPLOSIVE BINA

U dubokom rovu Petrovaradinske tvrđave, na Explosive bini, biće tradicionalno žestoko uz hardkor, metal i pank! Bina se posle tri godine vraća na staro mesto, gde će nezaustavljivo zagrmeti The Exploited, a sa njima i Discharge, Bury Tomorrow, The Undertones, Incantation, Moscow Death Brigade, Nervosa, Tankard, Architect of Pain, Black Tooth, Chains, Heresy, Madvro, Misconduct, Noctiferia, Oathbringer, Progon, Shining, Stranger, Terminal Prospect, Crown Court, Lamori, Bohemyst, Smrt Razuma, Šank, Vox Populi, Chain Cult, Hexis, War Engine, 5 Minuta Slave, KPAX! i Still Bleeding.

GANG BEATS

Prestonica trapa na festivalu biće Gang Beats bina, koja će ugostiti više od 50 izvođača. Neukrotivi hip hop i trap vajb donose, između ostalih, Sajsi MC, 30zona, Bora Balboa, Buntai, Crni Cerak & Lacku, Grše, Klika, Klinac, Muha, Ognjen, ali i mnogi drugi. Exit promo

PACHAMAMA

Pachamama bina će ove godine biti na novoj, većoj lokaciji, koja nadgleda ceo Novi Sad i ima najlepši pogled na zalazak sunca na Petrovaradinskoj tvrđavi. Ova bina će predstaviti najveća svetska World Music i Conscious Music imena, kao što su Mose & Sam, Fia, LAOR, Maya Kamaty, Praful, Divanhana, a pridružuju im se i Oratnitza, Naked, kao i desetine drugih.

MANJE BINE ČINE DUŠU EXITA!

EXIT nisu samo najveće bine. Duša festivala nalazi se u onim manjim, koje na Tvrđavi već godinama okupljaju fanove određenih žanrova ili one kojima je potrebno malo predaha pre vraćanja na žurku. Tu su, pre svega, reggae epicentar Wenti Wadada Positive Vibrations Reggae, omiljena bina još od 2001. godine; zatim glavni grad drum’n’bassa na Exitu, mitski X-bass Pit, kao i energijom napunjeni Gaia Trance Xperiment stejdž. Domaća imena zablistaće na jednoj od najdugovečnijih bina, večnom Urban Bug-u, hitovi su rezervisani za AS FM powered by Guarana i Silent Disco, a latino ritmovi za vatrenu Aqua Viva Latino binu. Ove godine EXIT će predstaviti i potpuno novu binu, posvećenu house zvuku.

Najveći korak ove godine napravljen je u razvoju i rastu festivala, njegovog zvuka, bina i zona, kojih će biti 40 i od kojih neke dobijaju potpuno novo ruho.

AKTUELNE CENE FESTIVALSKIH ULAZNICA SAMO DO 24. JUNA! Usled rekordne potražnje, aktuelne cene festivalskih ulaznica važe samo do 24. juna, ili ranije do isteka zaliha. Festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 6.990 dinara, uz uštedu od 50 odsto. Promotivne cene regularnih jednodnevnih ulaznica za četvrtak, 7. jul, iznose 2.590 dinara, za petak, 8. jul, 3.390 dinara, za subotu, 9. jul, 3.990 dinara, a za nedelju, 10. jul, koštaju 2.990 dinara. Fan pit ulaznice za petak, 8. jul, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds, dostupne su po ceni od 3.990 dinara. VIP GOLD festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 41.000 dinara, jednodnevne VIP GOLD za četvrtak i nedelju koštaju 12.000 dinara, a za petak i subotu 18.000 dinara. Ulaznice se mogu kupiti na festivalskom sajtu , kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.