Deset razloga zašto posetiti ovogodišnji EXIT festival (Drugi deo)

Višestruko nagrađivani EXIT festival biće održan ove godine od 7. do 10. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi. Kao muzički događaj koji je prošlog leta velikim povratkom reanimirao globalnu festivalsku i muzičku industriju, okupio više od 180.000 posetilaca tokom četiri dana i tradicionalno privukao pažnju najprestižnijih internacionalnih medija, poput Billboard-a i Variety-ja, koji su ga proglasili istorijskim događajem, EXIT se ove godine vraća sa najjačim programom do sada, donoseći najuzbudljivije festivalsko leto.

Ako se i pored svega toga i dalje premišljate, donosimo još pet razloga zbog kojih ne smete propustiti ovogodišnje izdanje EXIT festivala.

1. Globalni hitmejkeri osvajaju Main Stage

Globalni hitmejkeri predstaviće se na Glavnoj bini festivala, a među njima su i dva umetnika smeštena u Top 10 godišnje liste slavnog DJ Mag-a – cenjeni DJ i producent Afrojack i najveći brazilski superstar Alok, kao i nemački hitmejker ATB. Misteriozni američki DJ i producent ZHU predstojećeg jula na Petrovaradinsku tvrđavu donosi magiju i ritam zbog kojeg ga smatraju naslednikom dua Daft Punk, kao i svoje najveće hitove „Faded“, „In the Morning“ i „Working For It“. Numeru „Do It To It“, koja je oborila sve vodeće top liste, predstaviće Acraze, koji svojim energičnim zvukom, šarolikim stilovima i univerzalnom sposobnošću da zamagli granice žanra poslednjih godina dostiže strelovit uspon na elektronskoj muzičkoj sceni. Promo

Na Glavnu binu stiže i britanski DJ i hitmejker Jax Jones, čija numera „You Don’t Know Me“ beleži preko 270 miliona pregleda samo na YouTube-u, kao i Joel Corry koji je radijske stanice i fanove širom sveta osvojio singlovima „Sorry“, „Lonely“ i „Head & Heart“. Iz Australije stiže acid house dvojac Shouse, tvorci klupske himne „Love Tonight“, kao i reper Masked Wolf, čiji je viralni singl „Astronaut In The Ocean“ proglašen najvećim hitom 2021. godine na TikTok-u.

Najnovija imena Main Stage-a su višestruko nagrađivani duo Ofenbach i producentska ekipa Disciples, saradnici Exitovog hedlajnera Calvina Harrisa na megahitu „How Deep Is Your Love“!

Ovogodišnji program festivala krunisaće i najtraženije muzičko ime Balkana, Ana Đurić Konstrakta, u nedelju, 10. jula!

2. Gitarske senzacije i legende tvrđeg zvuka na tri festivalske bine

EXIT festival više od dve decenije unazad ne ostaje dužan ni ljubiteljima tvrđeg zvuka, pa tako kao još jedan od razloga da posetite ovogodišnje izdanje festivala izdvajamo sjajan gitarski lajnap i najžešći zvuk za koji će biti zadužena imena koja su obeležila istoriju metala i današnju hardcore, new wave i post-punk scenu. Na Glavnu binu dolaze kultna brazilska Sepultura, legendarna četvorka iz Birmingema Napalm Death, sastav Blind Channel čiji jenastup na prošlogodišnjoj Evroviziji obišao planetu, kao i beloruski post-punk fenomen Molchat Doma koji je svetsku popularnost stekao uz pomoć platforme TikTok i viralnih numera „Sudno“ i „Kletka“.

Na Visa Fusion binu stižu dobitnik Grammy nagrade za životno delo i živa ikona panka Marky Ramone, vodeći post-punk dark-wave bend She Past Away, jedan od koncertno najaktivnijih i najatraktivnijih bendova regiona – pank-folk bend Brkovi, kultni riječki i ponovo okupljeni pankeri Paraf, kao i nove snage alternativne scene, britanski sastav Coach Party i domaći predstavnici Vizelj i Sana Garić. Ata Images

Explosive bina će u dubokim rovovima Tvrđave i ovog leta dočekati sve ljubitelje hardkora, metala i panka, uz skoro 30 muzičkih imena. Na čelu programa kultne ekstremne bine nalaze se isto tako kultni škotski pankeri The Exploited. Jednako glasni biće Bury Tomorrow, Discharge, Incantation, Moscow Death Brigade, Nervosa i Tankard, a svirke će pojačati i Chain Cult, Architect of Pain, Black Tooth, Chains, Heresy, Madvro, Misconduct, Noctiferia, Oathbringer, Progon, Shining, Stranger, Terminal Prospect, The Understones, Crown Court, Lamori, Bohemyst, Smrt Razuma, Šank, Vox Populi, Hexis i War Engine.

3. Petrovaradinska tvrđava

Smeštena na obali Dunava, preko puta Novog Sada, Petrovaradinska tvrđava koja potiče još iz vremena Rimskog carstva, nosi energiju razvoja naše civilizacije, vere i mitova, dok za vreme EXIT festivala postaje prolaz kroz lavirint snova i univerzum za sebe. Već dvadeset godina, tvrđava tokom četiri dana festivala pretvara Novi Sad i Srbiju u centar sveta, u kom se susreću ljudi sa cele planete slaveći različitost, šireći pozitivnu energiju i ljubav, uživajući u odličnoj muzici i stvarajući uspomene za ceo život. Pre četiri godine, EXIT festival poneo je i čuvenu holandsku Festileaks nagradu za najbolju lokaciju i ukupan izgled festivala (Best Location & Looks), čime je Petrovaradinska tvrđava i zvanično ucrtana na mapu najatraktivnijih festivalskih lokacija. Promo

4. Centralni događaj EXIT festivalske porodice

EXIT festival je osnova, baza i najstariji član velike festivalske porodice, koja će ove godine brojati najmanje osam događaja. I u ovoj godini, članovi Exitove festivalske porodice – EXIT, Sea Star, Sea Dance, Ada Divine Awakening, No Sleep i njen esencijalni deo – posetioci, biće zajedno, slobodni i bez granica, kako je jedino i moguće, a u pripremi su još najmanje dva velika događaja, u dve nove države, o čemu će više informacija stići uskoro! Promo

5. Zajedno. Zauvek!

EXIT je prošle godine pokazao da će želja za okupljanjem, druženjem i plesanjem prevazići sve prepreke, kada je ušao u muzičku istoriju kao prvi veliki festival na svetu održan od početka pandemije. Kada je delovalo da nema izlaza, ponovo smo pronašli EXIT. Globalni izazovi se smenjuju i neupitno je da živimo u neizvesnim vremenima, ali festivali i sve što sa sobom nose pružaju neophodno oslobađanje kroz međuljudski kontakt i muziku. Na krilima prošlogodišnjeg izdanja Exita skrojen je moto ovogodišnjeg – „Zajedno. Zauvek!“, uz uverenost da će i u 2022. iznad svega biti zajedništvo, sloboda, muzika prijateljstvo i ljubav, vrednosti na kojima EXIT festival počiva već više od dve decenije, a koje su danas značajnije nego ikad. Promo