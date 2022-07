Uoči nastupa najvećeg producenta današnjice na Exitu: 20 ultimativnih hitova Calvina Harrisa

Calvin Harris je vlasnik jedne od najvećih karijera u pop i dens muzici danas. Ovaj Škot ima pet studijskih i jedan miks album, devet EP izdanja, čak 44 singla, 12 promotivnih i 40 spotova čiji pregledi se broje milijardama! Guliver Getty Images

Bilo je teško odabrati najupečatljivije pesme jer Calvin Harris oslikava pun smisao reči „hitmejker“. Pred vama je 20 hitova, a mnoge ćemo imati prilike da čujemo po prvi put u Srbiji, u subotu, 9. jula, na Glavnoj bini EXIT festivala!

„We Found Love“ (Rihanna) 2011

Prva pesma na kojoj su zajedno radili verovatno je definisala zvuk cele dekade. EDM je bio dominantan zvuk i nakon godina remiksa pop hitova, na radiju su se slušale iste verzije pesama kao i u klubovima.

„Where Have You Been“ (Rihanna) 2012

Ova pesma samo je trebalo da potvrdi da prethodna nije slučajno bila hit. Calvinova produkcija je bila hrabrija, elektronske deonice neočekivane za široku publiku. Njhov zvuk je postao prepoznatljiv i redovno se na festivalima čuje na desetine hiljada ljudi kako horski improvizuje.

„This Is What You Came For“ (Rihanna, Taylor Swift) 2016

Calvinu nije strano da dejtuje poznate devojke i sa njima pravi muziku. Visokoprofilna je njegova veza sa Taylor Swift, koja je krišom napisala „This Is What You Came For“. Pod pseudonimom je objavljena pesma koja je postala instant hit, a i još veći kada su Swiftijevci saznali da je njihova miljenica radila tekst i melodiju.

„I Will Never Let You Down“ (Rita Ora) 2014

Pre Taylor, Calvin je bio u dugoj vezi sa Ritom Orom. Taj odnos se neslavno završio i zbog toga nismo dobili ceo album koji joj je producirao. Ipak, makar je tu jedan zajednički i izuzetno uspešni singl.

„Dance Wiv Me“ (Dizee Rascal) 2008

Pre nego što je redefinisao elektronsku plesnu muziku, Calvin Harris se igrao tada najaktuelnijim žanrom u Velikoj Britaniji – grajmom. „Dance Wiv Me“ je pesma u tome izuzetno popularnog Rascala. Interesantno je da je tada Calvin bio u eri svog prvog albuma i rado davao i svoj glas.

„Call My Name“ (Cheryll) 2012

Nakon što je izašla iz grupe Girls Aloud, Cheryll je bila najvažnija figura britanske pop kulture. Sasvim očekivano, udružila se sa tada najtraženijim producentom i napravila sonični zaokret u svojoj karijeri.

„Yeah 3x“ (Chris Brown) 2010 Promo

Harrisova produkcija češće ide sa ženskim vokalima, ali je impresivna lista i muških saradnika. Iako je imala manji proboj na evropsko tržište, Chris Brown hit u Americi broji slušanja u milijardama.

„In My Arms“ (Kylie Minogue) 2010

Kylie je u svojoj dugačkoj i poštovanoj karijeri imala nekoliko momenata kada su je ljudi otpisivali. Album „Aphrodite“ radio je legendarni Stuart Price, ali je produkcija singla „In My Arms“ vratila „džepnu veneru“ na top liste.

„Under Control“ (Alesso, Hurts) 2013

Ceo album „Motion“ nastaje nakon velikih turneja i nastupa pred brojnim festivalskim publikama. Otuda saradnja sa Alessom, ali i okretanje Theu iz Hurtsa za vokale.

„Thinking About You“ (Ayah Marar) 2013

Bio je ovo poslednji singl sa albuma „18 Months“. Vrlo brzo je usledio malopre pomenuti „Motion“. Calvin je hteo da pokaže da njegov uspeh ne zavisi od toga da li pevaju proslavljene zvezde. Kao singl je izbacio „Thinking About You“ sa manje poznatom pevačicom, a (verovatno kao tizer za sledeći singl) u spot ubacio Hutchcrafta iz Hurtsa.

„Giant“ (Rag'n'Bone Man) 2019

Interesantno je da je Calvin Harris uspeo da ukroti i jedan takav glas kakav ima Rag'n'Bone Man i spakuje ga u dens hit. Giant je još jedna Calvinova saradnja koja je pomogla da se lansira velika karijera.

„Promises“ (Sam Smith) 2018

Ovo je, prema brojkama, jedna od najuspešnijih pesama Calvina Harrisa. Našla se na albumu „Love Goes“, koji je Sam Smith izbacio dve godine kasnije, ali se u muzičkoj istoriji pamti kao sestra megahitu „One Kiss“.

„One Kiss“ (Dua Lipa) 2018 Promo

Kao i „Promises“, ovu pesmu je radila Jessie Reyez. Ona je štićenica Calvina Harrisa, sa uspešnom i solo karijerom. „One Kiss“ komercijalno je najuspešniji hit superproducenta, a predstavlja i prelomni momenat u karijeri Dua Lipe. Gde je Dua Lipa, tu je i svež letnji hit „Potion“. U pripremanju ovog novog čarobnog napitka učestvovao je, naravno, Calvin, a pridružio im se i reper Young Thug.

„Feels So Close“ 2011, „Summer“ 2014, „My Way“ 2016

Ove pesme nezvanično čine jednu trilogiju. Interesantne su jer Calvin na njima peva. Za to kaže da je zaslužan Pharrell, koji ga je ubedio da za to ima više nego dobar glas.

„Bounce“ (Kelis) 2011

Jedna od najvažnijih pesama u Calvinovoj karijeri. Tada je odlučio da ne peva, već koristi glasove ljudi koje ceni. Zbog reakcija na „Bounce“, dobili smo desetine hitova tokom cele decenije.

„Over Now“ (The Weeknd) 2020

Njih dvojica se znaju iz bekstejdževa raznih festivala. Fotkom sa Coachelle su tizovali ovu pesmu koja je objavljena... tek onako. Bez mnogo promocije, nije čak ni spakovana na album. Dva drugara malo blejali u studiju. Slučajno su to dve megazvezdetine!

„How Deep Is Your Love“ (Disciples) 2015

Ovo je još jedan primer kako Calvinov pečat lansira karijeru. Kada je ušao u studio sa Disciples, pesma je velikim delom bila gotova. Ali joj je falilo to nešto malo... Osim magične produkcije, naravno i malo publiciteta. Dobili smo pesmu leta, ali i svakog narednog. Takođe smo dobili i producente koji sada rade sami i sa drugima, ali i nastupaju na najvećim svetskim festivalima, tako i Exitu ove godine.

„Blame“ (John Newman) 2014 Promo

Primer kroćenja još jednog velikog glasa, ali i stavljanje na mapu istog. John Newman lansiran je ovim hitom, a interesatno je da je na pesmi radio i njegov brat James.

Već 2. avgusta nas očekuje nastavak Calvinovog albuma Funk Wav Bounces Vol. 1. – Vol. 2. Na njemu se Calvin fokusirao na zalazak sunca, organskije tonove i netipično za njega – stavljao je više zvezda na jednu traku. Podelio je sa publikom da je i na ovom albumu sarađivao sa A-listom izvođača – pored Dua Lipe, tu su 21 Savage, Tinashe, Stefflon Don, Halsey, Pusha T, Lil Durk, Offset, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Pharrell,