Kako postati Instagram influenser?

Influenserom se nazivaju osobe koje, kao što i sama reč kaže (eng. influense - uticaj), imaju određeni uticaj na druge. Oni svojim objavama utiču na svoje pratioce i inspirišu ih, bilo da objavljuju fotografije sa svojih putovanja, ili daju savete o korišćenju kozmetičkih proizvoda, informišu vas o modnim trendovima itd. Iako se mnogi ne slažu da je influenser zanimanje, uprkos tome, mnogima je to posao sa punim radnim vremenom, koji može biti veoma isplativ.

Zainteresovani ste da postanete influencer na Instagramu i želite da budete plaćeni za objavljivanje fotografija? Dobra vest je da to možete ostvariti, a u 2021. godini to jednostavnije nego ikada pre. Instagram je omiljena mreža influensera, pa je zbog toga i Influenser marketing najzastupljeniji na Instagramu, a veliki brendovi izdvajaju velike sume novca za ovaj vid promocije.

U nastavku vam dajemo korake koje je potrebno da preuzmete kako biste se uspešno ostvarili kao Instagram influenser.

Korak 1 - Odredite temu

Kako biste kreirali dobar i kvalitetan nalog, sadržaj koji objavljujete trebalo bi da ima određenu tematiku i da bude okrenut grupi ljudi zainteresovanih za nju. Ta tema trebalo bi da se zasniva se na vašim interesovanjima, znanjima, načinu života, ili hobijima, kako bi bila autentična. Da li uživate u baštovanstvu ili da brinete o biljkama? Ili ste zaljubljenik u prirodu i često provodite vreme na planini, jezeru? Možda se bavite sportom - skijanjem, biciklizmom, trčanjem? Pišite i pravite objave o tome. Stock Photo

Korak 2 - Otvorite Instagram nalog

Verovatno već imate Instagram nalog, ali ono što je važno da uradite jeste da podesite vrstu naloga na Creator. Ova opcija nalazi se u okviru podešavanja vašeg profila. Creator nalog namenjen je, kako Instagram kaže "Best for public figures, content producers, artists, and influencers". Sa ovim nalogom dobićete i dodatne alate i informacije u odnosu na lični ili poslovni nalog, možete da imate uvid u dnevni broj novih pratilaca i osoba koje su vas otpratile, detaljniji uvid u demografiju pratilaca, kao i mnoge druge mogućnosti na Instagram Dashboard-u.

Podesite i ostale detalje na vašem nalogu - napišite adekvatan opis, u kome ćete se predstaviti i ukratko napisati o čemu je vaš nalog, dodajte profilnu sliku, takođe u skladu sa temom. Ukoliko se bavite pisanjem blog tekstova i već imate web sajt, navedite i link ka sajtu.

Korak 3 - Sadržaj

Pažljivo osmislite plan objava, idealno bi bilo da osmislite sadržaj unapred za, recimo, 2 nedelje, ili mesec dana. Ukoliko već imate neke fotografije, ili video snimke, napravite raspored i redosled objavljivanja. U tome vam mogu pomoći dodatne aplikacije, kao što su Later, Planoly itd. Kako bi fotografije bile skladne i u istom tonu, možete koristiti različite filtere, a pored samih instagram filtera, postoji i mnoštvo različitih aplikacija koje nude razne mogućnosti obrade fotografija. Izdvojili bismo aplikaciju A Color Story, u kojoj, pored modernih filtera, možete dodati fotografije i imati i vizuelni prikaz objava za instagram. Preporučili bismo i StoryArt, u kojoj, pored filtera i obrade fotografija, imate i šablone za kreiranje objava i story-a, uz korišćenje animacija i video snimaka. Kao i većina dostupnih aplikacija ovog tipa, imate određeni broj besplatnih filtera i šablona, a ukoliko želite pristup svim opcijama, možete se odlučiti za godišnju pretplatu.

Bilo da se odlučite za korišćenje dodatnih alata, ili već ponuđenih opcija na Instagramu, ono što je važno jeste da objave budu kvalitetne i u visokoj rezoluciji. Budite dosledni i redovni u objavljivanju, odredite koliko puta nedeljno i u koje vreme ćete postavljati objave. U objavama uvek koristite odgovarajući opis i hashtag.

Novina na Instagramu su Reels, koji su trenutno izuzetno popularni, a koje može da vidi i šira publika, pored vaših pratilaca. Na ovaj način, uz zanimljiv video, možete privući mnogo novih pratilaca. Stock Photo

Korak 4 - Povežite se sa svojom publikom

Angažovanje (Engagement) veoma je važno za razvoj vaše stranice. Ohrabrujte svoje pratioce da ostavljaju komentare na vašim objavama, postavljajući im pitanja, tražite njihovo mišljenje, podelite sa njima vaše događaje i priče, kako bi se poistovetili sa vama i podstakli ih na odgovor.

Ne zaboravite da odgovorite na komentare, ali i da komentarišete objave drugih. Pored toga što ćete na ovaj način ostvariti bliži kontakt sa svojim pratiocima, što je možda i najvažnije da biste postali pravi influenser, možete privući i nove pratioce, a uz to, vaše objave će biti vidljivije na naslovnoj strani.

Takođe, uspostavite kontakt ili saradnju sa drugim influenserima iz vaše sfere interesovanja, jer ćete tako imati mogućnost za bržim rastom stranice i dobijanjem novih pratilaca, zainteresovanih za vas.

Korak 5 - Uspostavite saradnju sa brendovima

Kada izgradite svoju bazu pratilaca, možete početi da razmišljate na koji način možete zaraditi. Verovatno mislite da vas niko neće angažovati za promociju njihovog brenda, ukoliko nemate desetine hiljada pratilaca, ali nije tako. Već sa nekoliko hiljada pratilaca, mogu vas kontaktirati kompanije za saradnju. Naime, u influenser marketingu, influenseri su podeljeni u određene grupe, u zavisnosti od uticaja koji imaju. Česte su podele na mikro influensere, makro influensere i javne ličnosti. Mikro influenseri mogu imati od nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada pratilaca, a razlog zbog čega su traženi od strane velikih brendova je, što imaju prisniji odnos sa svojim pratiocima, pratioci imaju poverenja u njih i poslušaće njihove preporuke. U početku možda nećete ostvarivati neku veliku dobit, možda ćete dobijati na poklon proizvode, ili usluge, ali, kako raste vaš uticaj, postepeno će rasti i primanja.

Dodatni savet Iako vam za objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama nije potrebno posebno znanje, pored kreativnosti i strpljenja, kako biste uspeli kao influenser, poželjno je znanje iz oblasti Digitalnog marketinga - marketing na društvenim mrežama, content marketing, ROI, analitika, su neki od termina sa kojima bi trebalo da budete upoznati, posebno kada budete sarađivali sa drugim kompanijama.