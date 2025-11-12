Kristina Ćetković ima recept za najukusniju teleću čorbu, žumance obavezno umutite sa čarobnim sastojkom

Kristina Ćetković, supruga Sergeja Ćetkovića, jednog od najvoljenijih muzičara, jedno vreme je na Jutjubu vodila gastro-kanal „Remek-jelo“. Omiljeni hobi podigla je na veći nivo a mi smo dobili jedinstvenu priliku da zavirimo u njihovu porodičnu kuhinju.
Kristina pokazuje da je domaćica sa stilom, ali i žena sa strašću prema kuvanju i učenju. Na društvenim mrežama podelila je video sa posebne radionice - pripreme istarskih pljukanaca, tradicionalnog jela koje zahteva vešte ruke i strpljenje.
‒ Mnogo ljudi je prati, svakodnevno joj se javljaju sa dobrim komentarima, razmenjuju recepte, šire mrežu ljubitelja kuvanja i siguran sam da to ima svetlu budućnost ‒ rekao je ponosni Sergej.
Među jelima koje je Kristina predstavila našla se i mnogima omiljeno jelo u hladnijim danima - teleća čorba. Donosimo vam i recept!
Sastojci:
600 g teletine (telećeg vrata, plećke ili buta)
250 g šargarepe
120 g celera
150 g crnog luka
3 čena belog luka
70 g paškanata
2 litra vode
kašika brašna
dve kašike pavlake
jedno žumance
pola veze peršuna
lovorov list, jedan ili dva manja
maslinovo ulje
so i biber
Pročitajte Posne krofne po receptu Kristine Ćetković, Sergej ih obožava
Priprema:
Povrće i meso oprati i iseckati na kockice. Zagrejati ulje, pržiti crni luk dok ne postane staklast, dodati šargarepu, celer, paškanat i ispasirani beli luk, dinstati 10 minuta, pa dodati meso. Dinstati još 10 minuta, pa sipati vodu, lovorov list i začine. Poklopiti i kuvati na srednjoj temperaturi sat vremena. Ako se bude pojavila braon pena, treba je skloniti kašikom. Skloniti lovorov list. Brašno pomešati sa tri kašike vode, da ne bude grudvica, pa sipati u čorbu, dobro promešati i kuvati još 5 minuta. Na kraju pomešati žumance sa pavlakom, dodati u čorbu i promešati. Dodati i sitno seckan persun. Poslužiti uz krišku limuna.
Prijatno!
