Još jedno remek jelo iz kuhinje Kristine Ćetković: Video recept za domaći hleb, mekan, mirisan i hrskav

Recept za hleb iz kuhinje Kristine Ćetković

Kristina Ćetković, supruga popularnog pevača Sergeja Ćetkovića, vrsna je kuvarica. Svoje veštine za šporetom pretočila je u projekat Remek jelo, koji ljubitelje gastronomije ne ostavlja ravnodušnim, naprotiv. Iz dana u dana ima sve više fanova. Luka Šarac

Nedavno je na Instagramu ostavila i recept za domaći hleb.

Ako ste nostalgični i ne možete da odolite mirisu svežeg peciva, kao što je nekada bio hleb iz kuhinje vaše bake, evo sjajnog, zdravog i ukusnog predloga, koji se slaže sa svakom namirnicom i obrokom. Instagram

Za domaći hleb po receptu Kristine Ćetković potrebno vam je: 500 grama brašna tip 400 meko, 500 ml mlake vode, 15 g suvog kvasca, kašičica šećera, kašičica soli.

Umutiti brašno, vodu, kvasac i šećer, pa dodati so. Mutiti nekoliko minuta. Prekriti krpom i ostaviti 30 do 50 minuta da naraste. Kada testo naraste premesiti ga kašikom. Papir za pečenje staviti u kalup (24x13), pa sipati testo. Peći 40 do 50 minuta, na 220 stepeni u prethodno zagrejanoj rerni.

I to je ceo proces. Uživajte!