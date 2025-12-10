2.000 paketića za 2.000 dečjih osmeha širom Srbije: Počinje najveća novogodišnja humanitarna akcija kod nas "I ti si Deda Mraz“

I ove godine nastavlja se tradicija duga trinaest godina – novogodišnja humanitarna akcija "I ti si Deda Mraz“. Kroz ovu inicijativu, svake zime širi se praznični duh i pruža podrška deci iz najugroženijih zajednica, podsećajući ih da dobrota, pažnja i ljubav uvek pronađu put.

Asocijacija za afirmaciju kulture (ASK) i Rotary klub Beograd Skadarlija poručuju da ove godine žele da daruju više od 2.000 paketića za više od 2.000 dečijih osmeha širom Srbije.

- Svaki paketić je mali znak pažnje, ali za mnogu decu predstavlja trenutak radosti koji pamte mesecima. Zato i ove godine nastavljamo da pažljivo biramo ustanove i domove kojima ćemo doneti duh prazničine čarolije. Do sada smo paketiće delili širom Srbije — od Subotice do Niša, kroz Beograd, Pančevo, Kragujevac, Stamnicu i mnoge druge - rekli su iz Asocijacije za afirmaciju kulture (ASK).

Akcija „I ti si Deda Mraz“ danas je jedna od najprepoznatljivijih humanitarnih akcija u Srbiji. Podržavaju je kompanije, udruženja, institucije, lokalne samouprave i hiljade pojedinaca koji svake godine dokazuju da solidarnost raste onda kada je najpotrebnija. Broj paketića iz godine u godinu sve je veći, ali još važnije širi se I zajednica koja prepoznaje važnost ove inicijative.

Svi koji žele da se priključe mogu donirati igračke (nove ili dobro očuvane), školski pribor, knjige, slatkiše, grickalice, kapice, šalove ili rukavice. Donacije novca su takođe dobrodošle uz napomenu "Donacija za Deda Mraza“ i pomažu da dopunimo robne donacije, obezbedimo jednake paketiće i pokrijemo logistiku akcije - rekli su iz Asocijacije za afirmaciju kulture (ASK) i dodali - Građani, škole, kompanije i kolektivi mogu da se uključe organizovanjem prikupljanja paketića ili volontiranjem tokom njihovog pakovanja — baš kao što to čini naša velika zajednica Deda Mrazova svake godine.

Sve informacije dostupne su i putem društvenih mreža: Instagram: i_ti_si_deda_mraz i Facebook: TiDedaMraz.

Za sve dodatne informacije, posetite sajt uduženja www.afirmacijakulture.org.

Prikupljanje robe će se realizovati od 15. do 25. decembra. Pakovanje paketića biće organizovano od 26. do 30. decembra, uz učešće volontera, donatora i prijatelja akcije. Sve donacije skladište se i pakuju u prostorijama ASK, Topličin venac 11, Beograd.

Budite i vi nečiji Deda Mraz.






