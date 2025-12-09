Hotel Viceroy Kopaonik i brend IVKO obeležili početak zimske sezone u znak zahvalnosti Kopaoniku

Vikend na najvećem skijalištu u Srbiji protekao je u znaku otvaranja zimske sezone, a u hotelu Viceroy Kopaonik je obeležen saradnjom sa domaćim brendom IVKO. Tim povodom kreirana je ograničena dekorativna kolekcija inspirisana pejzažima planine, a prvi gosti doživeli su hedonistički vikend za pamćenje – od edukativne radionice, do novog gastronomskog iskustva i omiljenih aprés ski žurki u Pik ski baru.

Zimska sezona u čast lokalnom nasleđu i tradiciji kroz koju se prožima hedonizam

Ujedinjeni u zajedničkoj misiji o očuvanju lepote i harizme Srebrne planine Viceroy Kopaonik i IVKO udružili su se da na autentičan način nazdrave još jednoj sezoni – kreiranjem dekorativne kolekcije sa prepoznatljivim IVKO dezenom inspirisanim elementima planine. U predivnom ambijentu hotela, u kojem je svaki detalj simbolično povezan sa svojim lokalitetom, gosti će od ove sezone uživati u osveženom izdanju apartmana kroz koje se prožima toplina doma i tradicije sa pogledom na naš najpoznatiji planinski vrh. Vladimir Miloradović

Oda Kopaoniku povodom malog jubileja

„Viceroy, kao globalni brend, sa sobom je na Kopaonik doneo internacionalni pristup u hotelijerstvu, ali u isto vreme poštuje i nastoji da zadrži prepoznatljiv pečat lokaliteta. Otvaranje naše pete sezone hteli smo da obeležimo u znak zahvalnosti Kopaoniku, prirodi koja nas okružuje i u okviru koje kreiramo nezaboravne momente. Na putu do tog cilja smo tragali za idealnim i posvećenim partnerima sa kojim delimo iste vrednosti“, izjavio je generalni direktor hotela Viceroy Kopaonik.

Inspirisan predelima planine u čijem podnožju posluje već decenijama, kreativni tim IVKO brenda izašao je iz okvira svog biznisa. Svoju ekspertizu u izradi odevnih predmeta od najkvalitetnije pletenine, preneli su na dekorativne elemente koji će krasiti apartmane hotela Viceroy Kopaonik.

„Za nas su od početka, a sada već skoro četiri decenije, priroda, umetnost i kultura nepresušan izvor inspiracije. Tako i Kopaonik nije samo destinacija, već je mesto koje nosi posebnu energiju i harizmu lokaliteta koje želimo da čuvamo i prenosimo kroz ono što stvaramo. Ova saradnja je došla sasvim prirodno, jer delimo iste vrednosti: posvećenost kvalitetu, autentičnost i poštovanje prema lokalnom nasleđu“, izjavila je Milica Njego, kreativna direktorka IVKO brenda.

Gosti događaja imali su priliku da prisustvuju kreativnoj IVKO radionici gde su od pletenine sa karakterom planine kreirali novogodišnje ukrase koji će ove zime krasiti njihov dom. Na taj način povezali su se sa kulturnim nasleđem, razumevajući kako su jednostavni pokreti ruku nekada bili temelj svakodnevnog života. Vladimir Miloradović

Prva večera u novootvorenom Steak House restoranu hotela Viceroy Kopaonik

Hotel Viceroy i ove sezone nastoji da unapredi gastronomsku scenu Kopaonika. Pred otvaranje prvog Steak House restorana na planini, priređen je pre-opening za prve goste koji su imali priliku da degustiraju pažljivo odabrane komade mesa pripremljene na najfiniji način. Kao što je i svaki segment Viceroy hotela prožet lokalnim karakterom, tako je i ovu večeru upotpunilo omiljeno piće svih posetilaca planine – izvrsna rakija. Gosti su uživali u degustaciji premium brenda – Branko, koji ne pravi kompromis kada je u pitanju kvalitet i naslanjanje na našu tradiciju, ali je i predvodnik na gastro sceni koji spaja tradicionalnu šljivovicu sa modernim barskim trendovima. Vladimir Miloradović

Ovaj vikend nije obeležio samo početak nove sezone, već i postavljanje jednog novog standarda za sve koji tragaju za autentičnim iskustvom odmora ili avanture. Rezervišite svoj pogled na planinski vrh sa lokalnim pečatom i ponesite sa sobom suvenir koji će u vaš dom uneti toplinu Kopaonika.





