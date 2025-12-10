Olimpijski centar „Jahorina“ i Skijališta Srbije potpisali sporazum o saradnji i zajedničkoj ski karti

Olimpijski centar „Jahorina“ i Skijališta Srbije danas su u Beogradu potpisali sporazum o saradnji, čime je označena nova era partnerstva i zajedničkog delovanja u oblasti zimskih sportova i turizma. Ovim strateškim sporazumom potvrđena je zajednička vizija - povezati najveće skijaške centre regiona i omogućiti posetiocima jedinstveno i kvalitetnije iskustvo na snegu.
Sporazum su potpisali predsednik Nadzornog odbora OC „Jahorina“ Nedeljko Elek i direktor JP „Skijališta Srbije“ Dejan Ćika, a ceremoniji potpisivanja prisustvovale su i izvršna direktorka za sektor IT, prodaju i marketing OC „Jahorina“ Sonja Danojlić Jovanović, kao i izvršna direktorka za organizacioni deo podrške Skijališta Srbije Katarina Šušić.
Ovim dokumentom, dve institucije ozvaničile su uvezivanje ski karata, što će skijaštima omogućiti korišćenje jedinstvenih karata na više planina u regionu, uz jednostavniji pristup uslugama, savremene IT sisteme i modernizovanu prodaju i kontrolu prolaza.
Posebno značajna pogodnost odnosi se na sezonske ski karte - svi vlasnici sezonskih karata Skijališta Srbije dobiće mogućnost da tri dana besplatno skijaju na Jahorini i ski centru „Igrišta“, dok će skijaši sa sezonskim kartama sa Jahorine moći da tri dana besplatno koriste staze u okviru Skijališta Srbije.
Direktor Skijališta Srbije Dejan Ćika dodao je da je saradnja prirodan nastavak dosadašnjih odnosa i zajedničkih vrednosti:
„Verujemo da zajedničkim radom, razmenom znanja i resursa možemo stvoriti novu dimenziju skijaškog turizma. Naši gosti će imati priliku da sa jednom kartom otkrivaju različite planine, staze i doživljaje. Ovo je iskorak ka modernom, povezanom i konkurentnom regionalnom tržištu i koristim priliku da se zahvalim OC „Jahorina“ na izuzetnoj saradnji koja će nadamo se, nastaviti se i narednih godina.“
Predsednik Nadzornog odbora OC „Jahorina“ Nedeljko Elek istakao je da je ovaj sporazum više od administrativnog dokumenta - to je primer pravog regionalnog zajedništva:
„Ovim partnerstvom pokazujemo da konkurencija može prerasti u saradnju. Naš zajednički cilj je da posetiocima pružimo najbolje skijaško iskustvo, modernu infrastrukturu i osećaj pripadnosti jednom većem skijaškom prostoru koji spaja regiju. U okviru ove saradnje obuhvaćen je i Ski centar „Igrišta“, a uskoro planiramo i potpisivanje saradnje sa Skijalištima Crne Gore, dok ćemo isto ponuditi i kolegama iz Federacije BiH. Važno je napomenuti da je 54% turista koji dolaze na Jahorinu iz Srbije, te je zbog njih izuzetno bitno da im pružimo vrhunsko iskustvo skijanja i dodatne pogodnosti kroz regionalnu saradnju.“
Olimpijski centar „Jahorina“ sa ponosom ističe svoju ključnu ulogu u ovom projektu, verujući da je zajedništvo temelj uspeha u skijaškom turizmu. U svetu gde su izazovi brojni, upravo povezivanje i partnerstvo postaju najvažniji resursi koji stvaraju održiv, moderan i konkurentan zimski centar, na zadovoljstvo svih ljubitelja skijanja i planine.
Pročitajte još
Olimpijski centar „Jahorina“ i Skijališta Srbije potpisali sporazum o saradnji i zajedničkoj ski karti
Olimpijski centar „Jahorina“ i Skijališta Srbije potpisali sporazum o saradnji
10/12/2025Saznajte više
Hotel Viceroy Kopaonik i brend IVKO obeležili početak zimske sezone u znak zahvalnosti Kopaoniku
Hotel Viceroy Kopaonik i brend IVKO obeležili početak zimske sezone u znak zahvalnosti Kopaoniku
09/12/2025Saznajte više
Odmor iz snova na ostrvu Saadiyat: Rixos Premium Saadiyat Island nudi luksuz po vašoj meri
Odmor iz snova na ostrvu Saadiyat
08/12/2025Saznajte više
Nebo ima dva lica: Koje je tvoje? Upoznajte Amiline53 SKY Kolekciju!
Ništa nije slučajno, pa tako ni naš brend. Svaki detalj, svaki kroj i brojevi koje čuvamo u našem imenu imaju svoj smisao #53
08/12/2025Saznajte više
Vesna de Vinča ponovo je započela terapiju gladovanjem: Rezultati se već vide i zaslužuju aplauz
Vesna de Vinča ponovo započela terapiju gladovanjem
08/12/2025Saznajte više
Najslađi novogodišnji doček je kod kuće, Ljiljana Blagojević zna kako, unuka Miona glavni pomoćnik
Vanilice Ljiljane Blagojević njeni najmiliji obožavaju
07/12/2025Saznajte više
Komentari (0)