Olimpijski centar „Jahorina“ i Skijališta Srbije potpisali sporazum o saradnji i zajedničkoj ski karti

Olimpijski centar „Jahorina“ i Skijališta Srbije danas su u Beogradu potpisali sporazum o saradnji, čime je označena nova era partnerstva i zajedničkog delovanja u oblasti zimskih sportova i turizma. Ovim strateškim sporazumom potvrđena je zajednička vizija - povezati najveće skijaške centre regiona i omogućiti posetiocima jedinstveno i kvalitetnije iskustvo na snegu.

Sporazum su potpisali predsednik Nadzornog odbora OC „Jahorina“ Nedeljko Elek i direktor JP „Skijališta Srbije“ Dejan Ćika, a ceremoniji potpisivanja prisustvovale su i izvršna direktorka za sektor IT, prodaju i marketing OC „Jahorina“ Sonja Danojlić Jovanović, kao i izvršna direktorka za organizacioni deo podrške Skijališta Srbije Katarina Šušić. Marija Nišić

Ovim dokumentom, dve institucije ozvaničile su uvezivanje ski karata, što će skijaštima omogućiti korišćenje jedinstvenih karata na više planina u regionu, uz jednostavniji pristup uslugama, savremene IT sisteme i modernizovanu prodaju i kontrolu prolaza.

Posebno značajna pogodnost odnosi se na sezonske ski karte - svi vlasnici sezonskih karata Skijališta Srbije dobiće mogućnost da tri dana besplatno skijaju na Jahorini i ski centru „Igrišta“, dok će skijaši sa sezonskim kartama sa Jahorine moći da tri dana besplatno koriste staze u okviru Skijališta Srbije.

Direktor Skijališta Srbije Dejan Ćika dodao je da je saradnja prirodan nastavak dosadašnjih odnosa i zajedničkih vrednosti:

„Verujemo da zajedničkim radom, razmenom znanja i resursa možemo stvoriti novu dimenziju skijaškog turizma. Naši gosti će imati priliku da sa jednom kartom otkrivaju različite planine, staze i doživljaje. Ovo je iskorak ka modernom, povezanom i konkurentnom regionalnom tržištu i koristim priliku da se zahvalim OC „Jahorina“ na izuzetnoj saradnji koja će nadamo se, nastaviti se i narednih godina.“ Marija Nišić

Predsednik Nadzornog odbora OC „Jahorina“ Nedeljko Elek istakao je da je ovaj sporazum više od administrativnog dokumenta - to je primer pravog regionalnog zajedništva:

„Ovim partnerstvom pokazujemo da konkurencija može prerasti u saradnju. Naš zajednički cilj je da posetiocima pružimo najbolje skijaško iskustvo, modernu infrastrukturu i osećaj pripadnosti jednom većem skijaškom prostoru koji spaja regiju. U okviru ove saradnje obuhvaćen je i Ski centar „Igrišta“, a uskoro planiramo i potpisivanje saradnje sa Skijalištima Crne Gore, dok ćemo isto ponuditi i kolegama iz Federacije BiH. Važno je napomenuti da je 54% turista koji dolaze na Jahorinu iz Srbije, te je zbog njih izuzetno bitno da im pružimo vrhunsko iskustvo skijanja i dodatne pogodnosti kroz regionalnu saradnju.“ Marija Nišić

Olimpijski centar „Jahorina“ sa ponosom ističe svoju ključnu ulogu u ovom projektu, verujući da je zajedništvo temelj uspeha u skijaškom turizmu. U svetu gde su izazovi brojni, upravo povezivanje i partnerstvo postaju najvažniji resursi koji stvaraju održiv, moderan i konkurentan zimski centar, na zadovoljstvo svih ljubitelja skijanja i planine.





