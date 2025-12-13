Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Dami od stila kao što je Aleksandra Radović pristaje upravo ovakav parfem, nosi dozu svežine

Autor: | 13/12/2025

Omiljeni parfem Aleksandre Radović nosi dozu svežine

Od trenutka kada je zablistala na festivalu “Sunčane skale”, 2003. godine, sa pesmom “Kao so u moru”, Aleksandra Radović samo je nizala uspehe i nove hitove.

Andreja Damnjanović

 

Iako o privatnom životu nerado govori, poznato je da pop zvezda ima ćerku Ninu koja je već tinejdžerka.

Mnogi se slažu da pevačica iz godine u godinu izgleda sve lepše, a ona o toj temi kaže:

- Nemam pretenziju da izgledam kao dvadesetogodišnjakinja, ali ne vidim ništa loše u tome da se žena neguje. Za mene je najveće uživanje kada na ulici sretnem dame od 50-60 godina koje nose dozu elegancije i otmenosti. To je primer koji sledim – rekla je u jednom intervjuu za HELLO!.

O svom lepom i negovanom izgledu kazala je:

- Ima tu dosta i genetike. Moje bake su fino izgledale u poznim godinama, moja mama je i u svojim sedamdesetim lepa žena. Ipak, ništa ne dolazi preko noći. Rano sam počela da se negujem, a kada ste posvećeni svom licu, ono vam vraća na najlepši način.

Andreja Damnjanović

 

Aleksandra Radović već nekoliko godina bira "niche" parfeme koje karakteriše autentičnost i originalnost.

- Volim parfeme koji sadrže ružu, smokvu, a nose određenu dozu svežine – otkrila je.

Eva Čubrović Andreja Damnjanović
Tagovi: aleksandra radović omiljeni parfem omiljeni parfem aleksandre radović pevačica aleksandra radović

