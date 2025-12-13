Dami od stila kao što je Aleksandra Radović pristaje upravo ovakav parfem, nosi dozu svežine

Omiljeni parfem Aleksandre Radović nosi dozu svežine

Od trenutka kada je zablistala na festivalu “Sunčane skale”, 2003. godine, sa pesmom “Kao so u moru”, Aleksandra Radović samo je nizala uspehe i nove hitove. Andreja Damnjanović

Iako o privatnom životu nerado govori, poznato je da pop zvezda ima ćerku Ninu koja je već tinejdžerka.

Mnogi se slažu da pevačica iz godine u godinu izgleda sve lepše, a ona o toj temi kaže:

- Nemam pretenziju da izgledam kao dvadesetogodišnjakinja, ali ne vidim ništa loše u tome da se žena neguje. Za mene je najveće uživanje kada na ulici sretnem dame od 50-60 godina koje nose dozu elegancije i otmenosti. To je primer koji sledim – rekla je u jednom intervjuu za HELLO!.

O svom lepom i negovanom izgledu kazala je:

- Ima tu dosta i genetike. Moje bake su fino izgledale u poznim godinama, moja mama je i u svojim sedamdesetim lepa žena. Ipak, ništa ne dolazi preko noći. Rano sam počela da se negujem, a kada ste posvećeni svom licu, ono vam vraća na najlepši način. Andreja Damnjanović

Aleksandra Radović već nekoliko godina bira "niche" parfeme koje karakteriše autentičnost i originalnost.

- Volim parfeme koji sadrže ružu, smokvu, a nose određenu dozu svežine – otkrila je.





