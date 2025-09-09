Sok za dizanje energije po receptu Maje Volk: Potrebna su 4 sastojka i ni kap vode

Osvežavajući sok po receptu Maje Volk sa kurkumom
Maja Volk godinama unazad što u svojim knjigama, što na društvenim mrežama, objavljuje recepte za za zdrave napitke koji pomažu u jačanju imuniteta i podizanju energije.
Imajući u vidu da je uz pomoć sirove hrane uspela da izleči tešku bolest sa kojom se susrela, Majini saveti uvek su dobrodošli.
Pre nekog vremena oformila je školu zdravlja koju vodi u Babama, gde sa polaznicima razgovara, daje im savete, ali ih i uči kako da sami pripreme razne zdrave obroke.
Pročitajte Odmah popije pola litre - Maja Volk zdrava kao dren, otkrila recept za jačanje imuniteta
Maja Volk sada je podelila recept za osvežavajući sok, koji je sama osmislila. Pije se na početku dana, a pomaže u dizanju energije, smanjenju upalnih procesa, isceljivanju... Pravi se od četiri sastojka i ni kapi vode.
Sastojci: pola dinje, četvrt lubenice, kašičica kurkume i kašičica bibera.-
- Kurkuma i biber odlično idu zajedno, i to tako što kurkuma neutrališe ljutinu bibera, dok biber višestruko pojačava dejstvo kurkume - kazala je Maja, koja je uz ta dva sastojka u blender ubacila pola dinje i četvrt lubenice.
Nakon što je popila dve čaše tek izblendiranog soka, podelila je i utiske:
- Ljutina je minimalna, u stomaku se sve to zagreva. Dominantan je ukus lubenice i dinje. Sjajan izbor za početak dana.
Slične Vesti
Tartar biftek bez mesa, po receptu Maje Volk
Recept Maje Volk za tartar biftek
20/07/2025Saznajte više
Odmah popije pola litre: Maja Volk zdrava kao dren, otkrila recept za jačanje imuniteta
Recept Maje Volk za jačanje imuniteta
01/06/2025Saznajte više
Energetska bomba sa ukusom čokolade, po receptu Maje Volk
Maja Volk ima odličan recept za voćni šejk
04/03/2025Saznajte više
Idealan za užinu: Zdrav šejk Maje Volk sa ukusom čokolade, deca mu neće odoleti
Maja Volk podelila recept za voćni šejk
16/09/2024Saznajte više
Zaboravite na rernu i pečenje! Maja Volk podelila recept za sirovu picu koja izgleda preukusno FOTO
Recept Maje Volk za sirovu picu
07/07/2023Saznajte više
15 godina ne zna za bolest: Maja Volk podelila recept za zdravu poslasticu koju ćete napraviti još danas FOTO
Recept Maje Volk za sirove kuglice
10/03/2023Saznajte više
Pročitajte još
Danijela Dimitrovska pokazala novi dom na primorju, holivudski luksuz
Novi dom Danijele Dimitrovske nalazi se na Jadranu
08/09/2025Saznajte više
Prepisala od svekrve: Cela porodica obožava recept Sare Rokvić za banana hleb
Recept Sare Rokvić za banana hleb vredi isprobati
08/09/2025Saznajte više
Raj na Zemlji: Kuća Dragana Bjelogrlića u Barandi omiljeno je mesto okupljanja njegovih prijatelja i kolega FOTO
Kuća Dragana Bjelogrlića u Barandi tokom toplih dana mesto je okupljanja porodice i prijatelja
07/09/2025Saznajte više
Chivas Regal odaje počast: “Omaž Scuderia Ferrari HP ekipi u boksu”
Chivas Regal odaje počast: “Omaž Scuderia Ferrari HP ekipi u boksu”
05/09/2025Saznajte više
Užina Jelene Đoković košta 20 dinara, idealna za školarce
Užina Jelene Đoković koji bi svi trebalo da praktikuju
05/09/2025Saznajte više
Zaboravite na skupe kreme: Kolagenska supa po receptu Momčila Antonijevića učiniće čuda za vaš izgled
Kolagenska supa po receptu Momčila Antonijevića
04/09/2025Saznajte više
Komentari (0)