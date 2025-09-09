Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Sok za dizanje energije po receptu Maje Volk: Potrebna su 4 sastojka i ni kap vode

Autor: | 09/09/2025

Osvežavajući sok po receptu Maje Volk sa kurkumom

Maja Volk godinama unazad što u svojim knjigama, što na društvenim mrežama, objavljuje recepte za za zdrave napitke koji pomažu u jačanju imuniteta i podizanju energije.

Instagram/majazmaja59

 

Imajući u vidu da je uz pomoć sirove hrane uspela da izleči tešku bolest sa kojom se susrela, Majini saveti uvek su dobrodošli.

Pre nekog vremena oformila je školu zdravlja koju vodi u Babama, gde sa polaznicima razgovara, daje im savete, ali ih i uči kako da sami pripreme razne zdrave obroke.

Pročitajte Odmah popije pola litre - Maja Volk zdrava kao dren, otkrila recept za jačanje imuniteta

Maja Volk sada je podelila recept za osvežavajući sok, koji je sama osmislila. Pije se na početku dana, a pomaže u dizanju energije, smanjenju upalnih procesa, isceljivanju... Pravi se od četiri sastojka i ni kapi vode.

Sastojci: pola dinje, četvrt lubenice, kašičica kurkume i kašičica bibera.- 

- Kurkuma i biber odlično idu zajedno, i to tako što kurkuma neutrališe ljutinu bibera, dok biber višestruko pojačava dejstvo kurkume - kazala je Maja, koja je uz ta dva sastojka u blender ubacila pola dinje i četvrt lubenice.

Instagram/majazmaja59

 

Nakon što je popila dve čaše tek izblendiranog soka, podelila je i utiske:

- Ljutina je minimalna, u stomaku se sve to zagreva. Dominantan je ukus lubenice i dinje. Sjajan izbor za početak dana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maja Volk (@majazmaja59)

Eva Čubrović Instagram/majazmaja59

