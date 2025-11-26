Princ Filip ugostio kraljicu Kuće Oduduva, darovala je Srbiji simbol drevne afričke civilizacije

Princ Filip Karađorđević, sa suprugom, princezom Danicom, ugostio je njeno veličanstvo dr Olori Temitope Enitan-Ogunwusi, Kraljicu Kuće Oduduva iz drevnog Ile-Ifea u Nigeriji. Tokom zvanične posete Srbiji posetila je Kraljevski Dvor na Dedinju, zadužbinu Kralja Petra I na Oplencu i Muzej afričke umetnosti u Beogradu.

U saopštenju Kabineta princa Filipa, navodi se da ugledna gošća predstavlja jednu od najstarijih i najuglednijih kraljevskih loza afričkog kontinenta, dinastiju Oduduva, duhovno i istorijsko središte naroda Joruba.

Njen suprug, Njegovo Carsko Veličanstvo Ooni Adejeje Enitan Ogunwusi, CFR, Ooni od Ifea, smatra se najvišim tradicionalnim monarhom nigerijskog naroda Joruba, njihovim duhovnim vođom i jednim od najuticajnijih tradicionalnih vladara u celoj Nigeriji, pa i šire na afričkom kontinentu.

Uprkos tome što je Nigerija republika, tradicionalni vladari imaju ustavom priznatu kulturnu i savetodavnu ulogu, uživajući snažan društveni i moralni autoritet. U tom kontekstu, poseta Kraljice Kuće Oduduva Srbiji predstavlja izuzetno važan trenutak kulturne i civilizacijske razmene. Kabinet princa Filipa

Kraljevska porodica Karađorđević ugostila je Njeno Veličanstvo u Kraljevskom Dvoru, gde su predstavljeni istorija, tradicija i bogato nasleđe srpske krune. Istaknuta je i zajednička uloga monarhija u negovanju jedinstva, međusobnog razumevanja i služenja narodu.

Princ-naslednik Filip Karađorđević posebnu je pažnju posvetio značaju ovog susreta:

- Imali smo čast i zadovoljstvo da u Kraljevskom Dvoru ugostimo Njeno Veličanstvo dr Olori Temitope Enitan-Ogunwusi. Ova poseta je važan trenutak prijateljstva naših dveju kraljevskih kuća. Razgovarali smo o kulturnoj saradnji, dobrotvornim inicijativama i o zajedničkoj misiji da u našim zemljama promovišemo jedinstvo i negovanje nasleđa. Kabinet princa Filipa

Princ-Naslednik Filip i Princeza Danica su Kraljicu Oduduva dočekali i na Oplencu, zadužbini Kralja Petra I. Kraljica Oduduva se u srcu Šumadije upoznala sa srpskom tradicijom i istorijom dinastije Karađorđević. Obišla je crkvu Svetog Đorđa, mauzolej dinastije, Kuću Kralja Petra, kao i obnovljenu Kraljevsku vinariju. Upravnik Zadužbine, Dragan Reljić, posebno je istakao značaj vinarije kao živog nasleđa koje se obnavlja i vraća nekadašnji sjaj.

Jedan od najznačajnijih trenutaka posete dogodio se u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu, gde je Njeno Veličanstvo muzeju darovalo repliku čuvenog umetničkog dela Ori Olokun.

Ovaj bronzani artefakt, simbol božanstva vode Olokuna, jedan je od najprepoznatljivijih simbola umetničke tradicije naroda Joruba i nosi duboko duhovno značenje. Kraljica je dar najpre predala princu Filipu, koji ga je potom svečano uručio upravi muzeja, naglasivši da je reč o mostu kulturnog prijateljstva koji prevazilazi kontinente. Kabinet princa Filipa

- U vremenu kada se svet menja, umetnost ostaje most koji spaja ljude - poručio je princ-naslednik Filip, uz uverenje da ovaj čin dodatno učvršćuje veze Srbije i Nigerije.

Poseta Kraljice Kuće Oduduva Srbiji ostavila je snažan utisak kao simbol kulturne diplomatije, međusobnog uvažavanja i želje za daljom saradnjom.Kraljevska porodica Karađorđević istakla je da će se dijalog, razmena i zajedničke inicijative nastaviti na dobrobit oba naroda i u duhu trajnog prijateljstva.

Kabinet princa Filipa





