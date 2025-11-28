Kraljica reciklaže: Leticiji je ovo omiljeni zimski komad u garderoberu, nosi ga 14. put

Kraljica Leticija od Španije može da se pohvali izuzetnim garderoberom i stotinama haljina i odela, kao i ogromnim brojem elegantnih kaputa, a kad jednom obuče nešto, to ne ide u zaborav. Za razliku od muzičkih i holivudskih zvezda, španska kraljica rado nosi istu odeću više puta, a neki komadi su joj toliko omiljeni da gotovo da nema sezone u kojoj se neće pojaviti u njima.
To je svakako slučaj s pelerinom koju je Leticija nosila juče, na zvaničnoj ceremoniji dočeka predsednika Nemačke Frank-Valtera Štajnmajera u Kraljevskoj palati u Madridu. I to po 14. put! Ovog puta ju je, kao i u februaru ove godine, kombinovala sa asimetričnom crvenom haljinom The 2nd Skin CO, a uz to je ponela Magrit cipele s kitten štiklom.
Kraljica Leticija ima ovu šik pelerinu njene omiljene modne kuće Carolina Herrera još od 2016. godine, kada je ona i predstavljena u okviru kolekcije za jesen i zimu 2015/16. Od tada ju je uvek nosila u kombinaciji sa maksi i midi-haljinama, a često je birala modele ravnog kroja uz koje ovaj lepršav komad izgled još efektnije.
Pročitajte Kraljica Leticija haljinu zamenila odelom - Jednostavan komad u boji od koje mnogi zaziru
Leticija od Španije u svom garderoberu, inače, ima više pelerina, uključujući i jednu božanstvenu pink, ali ovom modelu s okovratnikom od lažnog krzna.
Pelerine su izuzetno svestran komad garderobe koji lako podiže na viši nivo svaku kombinaciju. Odlično izgledaju kao završni sloj preko klasičnih haljina i sukanja, tako što dodaju izvesnu dozu elegancije i sofisticiranosti, ali mogu biti i savršen izbor uz uske pantalone ili skinny džins za moderniji, ležerniji look.
Tokom jeseni i zime, pelerine se odlično kombinuju s čizmama do kolena ili gležnjačama, dok tanke, prolećne verzije možete nositi preko bluze i letnjih haljina. Ako joj dodate kaiš ili pojas, pelerina dobija definisan struk i instant šik izgled, a slojevito kombinovanje s rolkama ili bluzama dodatno naglašava stil.
Slične Vesti
Haljina kraljice Letisije košta samo 3000 dinara, a izgledaćete kao milion dolara
Haljina kraljice Letisije je apsolutni hit tokom cele godine
18/10/2024Saznajte više
Pročitajte još
Najbolje haljine za doček 2026. godine, zasenićete sve
Najbolje haljine za doček 2026. godine. ne zna se koja je lepša
28/11/2025Saznajte više
Počinje BLACK FRIDAY runda u FASHION COMPANY prodavnicama u Srbiji
Najveća shopping groznica godine stiže u Srbiju – Black Friday runda u Fashion Company radnjama počinje u četvrtak, 27. novembra i trajaće do nedelje, 30. novembra.
27/11/2025Saznajte više
Premium BLACK FRIDAY u XYZ i Maje radnjama: popusti od 25% na najkvalitetnije brendove
Premium Black Friday stigao je u XYZ i Maje prodavnice, donoseći 25% popusta na pažljivo odabrane premium brendove
27/11/2025Saznajte više
Kraljica Jordana i elegancije: Ranija u najelegantnijim pantalonama za svaki dan
Pantalone kraljice Ranije idealan su izbor za svaki dan
26/11/2025Saznajte više
Završen 56. Perwoll Fashion Week
Perwoll Fashion Week ponovo je uspeo da pomeri granice modne prezentacije posvetivši svoje 56. izdanje ženi u svoj njenoj slojevitosti
24/11/2025Saznajte više
Haljina Viktorije Bekam košta samo 4990 dinara, dizajnerka je oblači za sve bitne prilike
Haljina Viktorije Bekam je idealna za sve prilike
22/11/2025Saznajte više
Komentari (0)