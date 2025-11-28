Kraljica reciklaže: Leticiji je ovo omiljeni zimski komad u garderoberu, nosi ga 14. put

Kraljica Leticija od Španije može da se pohvali izuzetnim garderoberom i stotinama haljina i odela, kao i ogromnim brojem elegantnih kaputa, a kad jednom obuče nešto, to ne ide u zaborav. Za razliku od muzičkih i holivudskih zvezda, španska kraljica rado nosi istu odeću više puta, a neki komadi su joj toliko omiljeni da gotovo da nema sezone u kojoj se neće pojaviti u njima. Photo by Carlos Alvarez Getty Images

To je svakako slučaj s pelerinom koju je Leticija nosila juče, na zvaničnoj ceremoniji dočeka predsednika Nemačke Frank-Valtera Štajnmajera u Kraljevskoj palati u Madridu. I to po 14. put! Ovog puta ju je, kao i u februaru ove godine, kombinovala sa asimetričnom crvenom haljinom The 2nd Skin CO, a uz to je ponela Magrit cipele s kitten štiklom.

Kraljica Leticija ima ovu šik pelerinu njene omiljene modne kuće Carolina Herrera još od 2016. godine, kada je ona i predstavljena u okviru kolekcije za jesen i zimu 2015/16. Od tada ju je uvek nosila u kombinaciji sa maksi i midi-haljinama, a često je birala modele ravnog kroja uz koje ovaj lepršav komad izgled još efektnije.

Leticija od Španije u svom garderoberu, inače, ima više pelerina, uključujući i jednu božanstvenu pink, ali ovom modelu s okovratnikom od lažnog krzna.

Pelerine su izuzetno svestran komad garderobe koji lako podiže na viši nivo svaku kombinaciju. Odlično izgledaju kao završni sloj preko klasičnih haljina i sukanja, tako što dodaju izvesnu dozu elegancije i sofisticiranosti, ali mogu biti i savršen izbor uz uske pantalone ili skinny džins za moderniji, ležerniji look.

Tokom jeseni i zime, pelerine se odlično kombinuju s čizmama do kolena ili gležnjačama, dok tanke, prolećne verzije možete nositi preko bluze i letnjih haljina. Ako joj dodate kaiš ili pojas, pelerina dobija definisan struk i instant šik izgled, a slojevito kombinovanje s rolkama ili bluzama dodatno naglašava stil.

Photo by Carlos Alvarez/Getty Images





