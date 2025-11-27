Najveća shopping groznica godine stiže u Srbiju – Black Friday runda u Fashion Company radnjama počinje u četvrtak, 27. novembra i trajaće do nedelje, 30. novembra.
Tokom promotivnog perioda, posetioce čeka 25% popusta na sve u prodavnicama Fashion&Friends, Hugo, Scotch&Soda, Superdry, Timberland, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Guess, Levi's, Liu Jo, Camper i Shoezen, kao i na web-shopu fashionandfriends.com i aplikaciji.
Dodatne pogodnosti očekuju kupce u Kiko Milano radnjama, gde je pripremljena posebna Black Friday ponuda: 20% popusta za kupovinu 2 proizvoda, 30% za 3, dok 40% popusta važi za kupovinu 4 ili više artikala.
Za sve koji tokom šoping sezone traže sigurne modne izbore, Fashion Company izdvaja listu preporuka koje će se naći na sniženju. Dame mogu pronaći komade poput elegantnog Tommy Hilfiger ženskog sakoa, klasičnih Levi’s ženskih farmerki, modernih Guess antilop čizama ili upečatljive Scotch & Soda majice sa okovratnikom. Za upotpunjavanje stajlinga tu je i Steve Madden torba. Muškarci mogu da biraju komade poput Timberland košulje, udobnih Superdry pantalona, elegantne Calvin Klein torbe, moderne Hugo jakne ili toplog Lyle & Scott džempera.
Black Friday runda u Fashion Company prodavnicama i ove godine donosi odličnu priliku za kupovinu najpoželjnijih jesenjih i zimskih komada uz značajne uštede. Idealno vreme da stil zablista.
Pročitajte još
Počinje BLACK FRIDAY runda u FASHION COMPANY prodavnicama u Srbiji
Najveća shopping groznica godine stiže u Srbiju – Black Friday runda u Fashion Company radnjama počinje u četvrtak, 27. novembra i trajaće do nedelje, 30. novembra.
27/11/2025Saznajte više
Kraljica Jordana i elegancije: Ranija u najelegantnijim pantalonama za svaki dan
Pantalone kraljice Ranije idealan su izbor za svaki dan
26/11/2025Saznajte više
Završen 56. Perwoll Fashion Week
Perwoll Fashion Week ponovo je uspeo da pomeri granice modne prezentacije posvetivši svoje 56. izdanje ženi u svoj njenoj slojevitosti
24/11/2025Saznajte više
Haljina Viktorije Bekam košta samo 4990 dinara, dizajnerka je oblači za sve bitne prilike
Haljina Viktorije Bekam je idealna za sve prilike
22/11/2025Saznajte više
Melanija Tramp zablistala na državnoj večeri u haljini libanskog dizajnera, može se naručiti za 2.580 dolara
Melanija Tram u haljini libanskog kreatora od 2.580 dolara
20/11/2025Saznajte više
Kejt Midlton, princeza koja potpuno transformiše stil „poslovne dame“ jednim odevnim komadom
Kejt Midlton polako ali sigurno transformiše svoj modni stil
19/11/2025Saznajte više
Komentari (0)