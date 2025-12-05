Srebrna krila obojila Beograd nostalgijom: Vlado Kalember oduševio, publika dva sata na nogama

Sinoć je u MTS dvorani Vlado Kalember sa Srebrnim krilima i specijalnim gostima održao koncert koji nikoga nije ostavio ravnodušnim – čak 90% ženske publike pevalo je s njim od prve do poslednje pesme, uživajući u vanvremenskim hitovima i veseloj atmosferi začinjenoj nostalgijom.
Isti je tradicionalno počeo numerom „Nek’ živi ljubav“, a onda su se nizali pesme čuvenog jugoslovenskog pop kvarteta – „Prva noć sa ženom“, „Sanjar lutalica“, „Ana“, „Grešnica“, „Volio sam Tanju (i noću i danju)“, „Ciao amore“ i druge.
Nakon numere „Ljubio sam Nadu u studentskom gradu“, Kalember je pitao prisutne:
- Koji je najveći jugoslovenski pop bend?
- Srebrna Krila! - čulo se sa svih strana.
- A ne,ne... Nisu Srebrna Krila... Najveći jugoslovenski pop bend svih vremena su Novi Fosili! U to ime, Vladimir Kočiš Zec, Novi fosili!
Zec je, vidno ganut ovacijama publike, zahvalio Vladi na pozivu i krenuo sa mega hitom „Milena“. Nakon toga, obratio se fanovima:
- Ja sam večeras, specijalno za vas, obukao plavu košulju. Znate šta to znači?“
Logično, krenuo je sa „Plavom košuljom“, koju su dame horski otpevale.
- Bio je ovo Vladimir Kočiš Zec, sveže razveden, bez kredita, bez vanbračne dece, idealna prilika za vas! - našalio se Vlado. Na opasku gitariste Maria Zidara da je i on razveden, Kalember je kroz smeh priznao:
- Pa jesam, ali sam takođe dobro razveden!
U narednom bloku pesama, Vlado je otpevao i „Sve ove godine“, klasik grupe Indexi.
- Sinoć sam gostovao na koncertu Indexa i prijatelja u Sava Centru i pripala mi je čast da otpevam ovu pesmu. Pa sam želio da je večeras i vi čujete.
Sledeći gost kojeg je pozvao na binu bio je Jurica Pađen, frontmen grupe Aerodrom i Kalemberov prijatelj iz detinjstva i muzičke škole, Pađen je otpevao „Fratella“ i „Otkazani let“, te ostao na sceni do samog kraja koncerta kao gitarista.
Nakon pesama „Opasno je ljubit’ ženu“, „Ja nisam kockar“, „Lili“ i „Vino na usnama“, koje su podigle atmosferu u MTS Dvorani do usijanja, Zec im se ponovo pridružio u izvedbi legendarne pesme „Za dobra stara vremena“. Stihovi ove numere najbolje opisuju ključnu emociju sinoćnjeg koncerta – nostalgiju za „onim dobrim, dobrim, dobrim starim vremenima“.
