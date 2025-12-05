Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Srebrna krila obojila Beograd nostalgijom: Vlado Kalember oduševio, publika dva sata na nogama

Srebrna krila obojila Beograd nostalgijom: Vlado Kalember oduševio, publika dva sata na nogama

Autor: | 05/12/2025

0

Sinoć je u MTS dvorani Vlado Kalember sa Srebrnim krilima i specijalnim gostima održao koncert koji nikoga nije ostavio ravnodušnim – čak 90% ženske publike pevalo je s njim od prve do poslednje pesme, uživajući u vanvremenskim hitovima i veseloj atmosferi začinjenoj nostalgijom.

Aleksa Stanković

 

Isti je tradicionalno počeo numerom „Nek’ živi ljubav“, a onda su se nizali pesme čuvenog jugoslovenskog pop kvarteta – „Prva noć sa ženom“, „Sanjar lutalica“, „Ana“, „Grešnica“, „Volio sam Tanju (i noću i danju)“, „Ciao amore“ i druge.

Nakon numere „Ljubio sam Nadu u studentskom gradu“, Kalember je pitao prisutne:

- Koji je najveći jugoslovenski pop bend?

- Srebrna Krila! - čulo se sa svih strana.

- A ne,ne... Nisu Srebrna Krila... Najveći jugoslovenski pop bend svih vremena su Novi Fosili! U to ime, Vladimir Kočiš Zec, Novi fosili!

Aleksa Stanković

 

Zec je, vidno ganut ovacijama publike, zahvalio Vladi na pozivu i krenuo sa mega hitom „Milena“. Nakon toga, obratio se fanovima:

- Ja sam večeras, specijalno za vas, obukao plavu košulju. Znate šta to znači?“

Logično, krenuo je sa „Plavom košuljom“, koju su dame horski otpevale.

Pročitajte Neka mi oproste, ovo je najveća ljubav mog života: Vlado Kalember oženio Anu, ali srce poklonio nekom drugom

- Bio je ovo Vladimir Kočiš Zec, sveže razveden, bez kredita, bez vanbračne dece, idealna prilika za vas! -  našalio se Vlado. Na opasku gitariste Maria Zidara da je i on razveden, Kalember je kroz smeh priznao:

- Pa jesam, ali sam takođe dobro razveden!

Marina Pešić

 

U narednom bloku pesama, Vlado je otpevao i „Sve ove godine“, klasik grupe Indexi.

- Sinoć sam gostovao na koncertu Indexa i prijatelja u Sava Centru i pripala mi je čast da otpevam ovu pesmu. Pa sam želio da je večeras i vi čujete.

Sledeći gost kojeg je pozvao na binu bio je Jurica Pađen, frontmen grupe Aerodrom i Kalemberov prijatelj iz detinjstva i muzičke škole, Pađen je otpevao „Fratella“ i „Otkazani let“, te ostao na sceni do samog kraja koncerta kao gitarista.

Marina Pešić

 

Nakon pesama „Opasno je ljubit’ ženu“, „Ja nisam kockar“, „Lili“ i „Vino na usnama“, koje su podigle atmosferu u MTS Dvorani do usijanja, Zec im se ponovo pridružio u izvedbi legendarne pesme „Za dobra stara vremena“. Stihovi ove numere najbolje opisuju ključnu emociju sinoćnjeg koncerta – nostalgiju za „onim dobrim, dobrim, dobrim starim vremenima“.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković Aleksa Stanković
Tagovi: vlado kalember pevač vlado kalember Srebrna Krila koncert srebrnih krila

Pročitajte još

Najnovije vesti